Ολυμπιακός – Μίλαν Κ19 Youth League: Οι νέοι στην κορυφή της Ευρώπης

Σε «πάρτι» μετέτρεψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού τον τελικό του Youth League της UEFA απέναντι στη Μίλαν, επικρατώντας με 3-0 στη Νιόν της Ελβετίας, και στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στην Κ19. Οι νέοι του Ολυμπιακού κατάφεραν κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας ελληνικός σύλλογος (σε οποιαδήποτε ηλικιακή κατηγορία), καθώς κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης, νικώντας τη Μίλαν με σκορ 3-0. Τα γκολ για τους «ερυθρόλευκους» επιτεύχθηκαν όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Τα «μωρά» του Ολυμπιακού είναι η 8η ομάδα που κατακτά το τρόπαιο Youth League της Uefa.

Olympiacos are the winners of the UEFA Youth League 23/24! 🏆

23/24: 🇬🇷OLYMPIACOS

22/23: 🇳🇱AZ Alkmaar

21/22: 🇵🇹Benfica

20/21: ❌

19/20: 🇪🇸Real Madrid

18/19: 🇵🇹Porto

17/18: 🇪🇸Barcelona

16/17: 🇦🇹Salzburg

15/16: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea

14/15: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea

13/14: 🇪🇸Barcelona pic.twitter.com/G0rUuP9INo

