Tραβόλτα κόρη: Μαζί στο κόκκινο χαλί

Το απόγευμα της Πέμπτης 18 Απριλίου, ο John Travolta και η κόρη του, Ella Bleu Travolta περπάτησαν στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης με θέμα τα τριάντα χρόνια που πέρασαν από την πρεμιέρα της ταινίας του Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Οι πρωταγωνιστές της συναντήθηκαν ξανά σε μία ειδική προβολή της ταινίας στο πλαίσιο του TCM Classic Film Festival. Η 24χρονη κόρη του Τραβόλτα επέλεξε να φορέσει για την περίσταση ένα midi φόρεμα με abstract print σε λευκό, λαδί και κόκκινο χρώμα, στο τελείωμα του οποίου υπήρχε δαντέλα. Το φόρεμα συνδύασε με ένα ζευγάρι μαύρες slingback γόβες του οίκου Dior.Ο Travolta είχε ένα reunion με κάποιους συμπρωταγωνιστές του από την ταινία, και συγκεκριμένα με τους Uma Thurman και Samuel L. Jackson. Ο Bruce Willis δεν κατάφερε να παραβρεθεί στην εκδήλωση, εξαιτίας της μετωποκροταφικής άνοιας από την οποία πάσχει, ωστόσο έδωσαν το παρών η σύζυγός του Emma Heming Willis και η κόρη του Tallulah.

Ο Τραβόλτα είναι πολύ δεμένος με την κόρη του, η οποία με κάθε αφορμή τού δείχνει την αγάπη της, κάτι που έγινε και στα πρόσφατα γενέθλιά του. Ο ίδιος μιλάει σπάνια για τα παιδιά του, ωστόσο στο παρελθόν είχε πει πόσο υπέροχο κορίτσι είναι. Ο πρωταγωνιστής της θρυλικής ταινίας «Grease», έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την σύζυγό του Κέλι Πρέστον η οποία έφυγε από την ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του μαστού το 2020. Πριν αρκετά χρόνια ο Τζον Τραβόλτα και η σύζυγός του Κέλι Πρέστον έχασαν τον γιο τους Τζετ. Το 2009 ο 16χρονος τότε Τζετ ο οποίος ήταν αυτιστικός έκανε διακοπές με την οικογένειά του στις Μπαχάμες. Ο νεαρός χτύπησε το κεφάλι του σε μια μπανιέρα κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης που είχε και έχασε την ζωή του.

John Travolta is getting support from his daughter! https://t.co/AuPhxsxfkV — Entertainment Tonight (@etnow) April 19, 2024

Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Uma Thurman and John Travolta reunite to celebrate 30 years of Pulp Fiction 🙌 pic.twitter.com/DQDdXsY71R — LADbible (@ladbible) April 19, 2024

John Travolta says he had to talk Quentin Tarantino into letting him wear hair extensions for #PulpFiction. https://t.co/tjyzLNnmNa pic.twitter.com/AYJJAdE7va — Variety (@Variety) April 19, 2024

Η τρυφερή φωτογραφία που είχε αναρτήσει η κόρη του

Πριν μερικούς μήνες ο Τζον Τραβόλτα μπήκε στην έβδομη δεκαετία της ζωής του και η κόρη του Eλα κοινοποίησε μία τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. H φωτογραφία έδειχνε την ίδια σε παιδική της ηλικία παρέα με τον διάσημο ηθοποιό. Στην λεζάντα της δημοσίευσης έγραφε: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που είναι πάντα στο πλευρό μου και που φέρνει πάντα φως και ομορφιά σε αυτόν τον κόσμο. Σε αγαπώ άπειρα».

Το βίντεο με την κόρη του

Την Τετάρτη 3 Απριλίου, ο περήφανος πατέρας γιόρτασε τα 24α γενέθλια της Ella και μοιράστηκε ένα γλυκό βίντεο από την ξεχωριστή μέρα της. «Χρόνια πολλά Ella», είπε ο Travolta πίσω από την κάμερα, καθώς βιντεοσκοπούσε την κόρη του να διακοσμεί μια σοκολατένια τούρτα με μικρά λευκά τριαντάφυλλα. «Ευχαριστώ», απάντησε η Ella με ένα λαμπερό χαμόγελο. «Τι κάνεις;» ρώτησε ο ηθοποιός, με την Ella να απαντά: «Φτιάχνω μια τούρτα». Στη συνέχεια, το video άλλαξε και είδαμε πατέρα και κόρη να χαιρετούν την κάμερα ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητο. «Είναι τα γενέθλια της Ella», φώναξε ο Travolta. Το κλιπ κατέγραψε στη συνέχεια έναν σωρό δώρα και μπαλόνια και την Ella να σβήνει τα κεριά της. Κλείνοντας το αφιέρωμα, οι λέξεις “Happy Birthday Ella” αναβόσβησαν στην οθόνη, καθώς εμφανιζόταν μια φωτογραφία της νεαρής κοπέλας. «Χρόνια πολλά Ella. Σ’ αγαπώ. Ο μπαμπάς σου!» έγραφε η λεζάντα.