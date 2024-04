Ημιμαραθώνιος Πεκίνου 2024: Δρομείς από την Αφρική άφησαν Κινέζο να κερδίσει

Ο φετινός Ημιμαραθώνιος του Πεκίνου ολοκληρώθηκε με σκάνδαλο φέτος καθώς δύο δρομείς από την Κένυα και ένας από την Αιθιοπία… άφησαν έναν Κινέζο να τους προσπεράσει και να τερματίσει πρώτος, με τους ίδιους να λένε πως το έκαναν επειδή είναι φίλος τους και την Ομοσπονδία της Κίνας να αρχίζει έρευνα για το θέμα. Λίγο πριν τον τερματισμό του Ημιμαραθωνίου τρεις δρομείς από αφρικανικές χώρες ήταν στις πρώτες τρεις θέσεις και όλα έδειχναν ότι αυτοί θα μοιράζονταν και τα μετάλλια αλλά τελικά είχαμε… έκπληξη. Δυσάρεστη έκπληξη, γιατί το φινάλε ήταν λίγο… σικέ.

Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο παρακάτω, λίγο πριν την τελική ευθεία οι Ρόμπερτ Κέτερ και Γουίλι Μάνγκανατ από την Κένυα και ο Χάιλου Μπικίλα από την Αιθιοπία… έκαναν νόημα στον Κινέζο Χε Τζίε να τους προσπεράσει και όντως το έκανε κόβοντας πρώτος το νήμα του τερματισμού. Ένα φινάλε που δεν άρεσε, φυσικά, σε κανέναν από όσους παρακολουθούσαν την κούρσα, με τους Αφρικανούς δρομείς να δηλώνουν ότι το έκαναν επειδή ο Κινέζος είναι φίλος τους και την Ομοσπονδία της χώρας να έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

These three runners rigged it so China’s He Jie would win the race 😬 pic.twitter.com/sF5qI2ULtM

