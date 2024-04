Επίθεση σε ιερέα Σίδνεϊ: Κατηγορίες για τρομοκρατία σε βάρος του 16χρονου

Χιλιάδες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν σήμερα σε τεμένη ανά το Σίδνεϊ για την προσευχή της Παρασκευής (19/04) παρά την ανησυχία για επιθέσεις αντεκδίκησης μετά την απαγγελία κατηγοριών για τρομοκρατία από την αστυνομία εις βάρος ενός 16χρονου αγοριού για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός επισκόπου της αυστραλιανής αυτής πόλης στις αρχές της εβδομάδας. Χθες Πέμπτη (18/04), η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες για τρομοκρατία εις βάρος του 16χρονου για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον του επισκόπου Μαρ Μάρι Εμάνουελ σε εκκλησία την Δευτέρα (15/04). Οπτικό υλικό από τη στιγμή της επίθεσης δείχνει ένα αγόρι να συγκρατείται από τους πιστούς που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία και να φωνάζει στον Εμάνουελ ότι προσέβαλε το ισλάμ.

Η αστυνομία εικάζει ότι ο νεαρός μαχαίρωσε τον επίσκοπο, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έως και έξι φορές. Το αδίκημα αυτό επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον φερόμενο δράστη δεν επιτράπηκε να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. Σήμερα έξω από το τέμενος του Σίδνεϊ ο ηγέτης της κοινότητας Γκαμέλ Χέιρ είπε ότι οι μουσουλμάνες γυναίκες ανησυχούν ότι θα στοχοποιηθούν, ενώ εκείνες που εργάζονται στο τζαμί ως επιτηρήτριες κλήθηκαν σε προσωρινή τηλεργασία.

