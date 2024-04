Απειλεί να ανατιναχθεί Παρίσι: Χειροπέδες σε 60χρονο άνδρα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/04) στο ιρανικό προξενείο στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, καθώς ένας άνδρας, ο οποίος ήταν ταμπουρωμένος σε κτίριο του προξενείου, απειλούσε να ανατιναχθεί και μετά από λίγη ώρα συνελήφθη, όπως μετέδωσε ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1 στο Twitter. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, ο άνδρας έμοιαζε να φορά ζώνη με εκρηκτικά και ήταν εφοδιασμένος με ένα αντικείμενο σαν χειροβομβίδα.

Αρκετοί μάρτυρες ανέφεραν πως ο ίδιος τοποθέτησε σημαίες στο πάτωμα του προξενείου και είπε ότι ήθελε να εκδικηθεί τον θάνατο του αδελφού του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της BRI, της επίλεκτης ομάδας της αστυνομίας και κατάφεραν μετά από λίγη ώρα να συλλάβουν τον άντρα, διαπιστώνοντας παράλληλα πως, τελικά, δεν είχε πάνω του κανένα εκρηκτικό.

