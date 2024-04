Μέγκαν Φοξ άβαφη: Η ηθοποιός χωρίς μαιγιάζ

Η Μέγκαν Φοξ δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ της Τετάρτης, η οποία προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Αιτία το γεγονός ότι η διάσημη ηθοποιός πόζαρε μπροστά στον φακό χωρίς μέικ απ. «Ποια είναι αυτή;» έγραψε κάποιος σε σχόλιο κάτω από την φωτογραφία της 37χρονης Φοξ, με κάποιον άλλο να του απαντά «μια γυναίκα που δεν κρύβεται πίσω από το μέικ απ». «Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπεις χωρίς μέικ απ. Αλλά αυτή είναι και έχει φυσική ομορφιά» είπε ένας άλλος σχολιαστής στη συζήτηση. «Την αγαπώ αυτή τη φωτογραφία. Είναι τόσο αληθινή. Χρειαζόμαστε περισσότερες τέτοιες» ήταν ένα ακόμη σχόλιο που δέχθηκε η ηθοποιός, ενώ κάποιοι κάλεσαν τη Μέγκαν Φοξ να συνεχίσει έτσι. «Χωρίς μέικ απ; Τόσο όμορφη» είπε ένας follower, με κάποιον άλλο να γράφει «πω πω είναι όμορφη ακόμα και χωρίς μέικ απ». Κάποιοι, ωστόσο, έγραψαν ότι μπέρδεψαν τη Μέγκαν Φοξ με την Κιμ Καρντάσιαν: «έκανα scroll και νόμιζα ότι ήταν η Κιμ», «γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν η Κιμ Καρντάσιαν;».

Η Μέγκαν Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξή της, που συζητήθηκε έντονα, μοιράστηκε το δικό της μήνυμα με τις γυναίκες. Έπειτα από ερώτηση του E! News για το τι συμβουλή θα έδινε στις ελεύθερες γυναίκες που σκοπεύουν να περάσουν ένα διασκεδαστικό καλοκαίρι φέτος, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι μάλλον δεν ήταν το «καλύτερο άτομο για να ρωτήσει». «Απλά μάθετε μια δεξιότητα ή αναπτύξτε ένα χόμπι και μην σπαταλάτε την ενέργειά σας σε αγόρια», σχολίασε η Φοξ. «Το μόνο που θα κάνουν είναι να σας αποστραγγίσουν. Απλά προχωρήστε. Επενδύστε στον εαυτό σας».

Ωστόσο, ο πρώην αρραβωνιαστικός της, Μασίν Γκαν Κέλι, δεν δίστασε να αφήσει το δικό του σχόλιο κάτω από την ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Κήρυξε». Οι ακόλουθοι άρχισαν αμέσως να ειρωνεύονται την αντίδραση του ροκ σταρ καθώς, όπως σχολίασε ένας, η συμβουλή της αναφέρεται στον ίδιο. Άλλοι εξέφρασαν τη σύγχυσή τους για την κατάσταση της σχέσης της Φοξ με τον Κέλι, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούν να συμβαδίσουν» με το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή.

Η 37χρονη ηθοποιός επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι αυτή και ο 33χρονος μουσικός έλυσαν τον αρραβώνα τους, χωρίς όμως να διευκρινίσει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση της σχέσης τους. «Αυτό που έμαθα από αυτή τη σχέση είναι ότι δεν είναι για δημόσια κατανάλωση», είπε στο podcast «Call Her Daddy» και συνέχισε: «Οπότε νομίζω ότι από τώρα, δεν έχω κάποιο σχόλιο για την κατάσταση της σχέσης αυτής καθεαυτής». Επίσης, ο Κέλι παραδέχτηκε στο Instagram αφότου η Φοξ επιβεβαίωσε τη λύση του αρραβώνα τους ότι «άρχισε να καπνίζει ξανά» επειδή «η ζωή είναι περίεργη τελευταία» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

