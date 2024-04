Λεονάρντο Ντι Κάπριο – Τζένιφερ Λόρενς: Σε συζητήσεις για να υποδυθούν τον Φρανκ Σινάτρα και την Άβα Γκάρντνερ

Ο Μάρτιν Σκορσέζε, μετά το βραβευμένο και αναγνωρισμένο «Killers of the Flower Moon» και το έργο που ετοιμάζει για τη ζωή του Ιησού Χριστού, σχεδιάζει να κάνει μια ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety. Ο 81χρονος σκηνοθέτης επιθυμεί να γυρίσει μια ταινία για τον θρυλικό τραγουδιστή και θέλει για πρωταγωνιστή τον συχνό συνεργάτη του, Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Στον ρόλο της δεύτερης συζύγου του και εμβληματικής ηθοποιού, Άβα Γκάρντνερ, ενδιαφέρον δείχνει για την Τζένιφερ Λόρενς, υποστηρίζουν πηγές. Θα αποτελέσει τη δεύτερη κινηματογραφική συνεργασία των δύο σταρ μετά το «Don’t Look Up» του 2021.

Αν και το κινηματογραφικό εγχείρημα μπορεί να μην πραγματοποιηθεί, από τη στιγμή που η κόρη του Σινάτρ, Τίνα, είναι αυτή που ελέγχει την περιουσία και το όνομα του πατέρα της και δεν έχει δοθεί ακόμη η έγκρισή της, καθώς η Γκάρντνερ ήταν εκείνη που διέλυσε τον γάμο του Σινάτρα με τη Νάνσι Μπαρμπάτο, τη μητέρα της Τίνας. Ωστόσο, με δύο από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες του πλανήτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η ταινία προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων στούντιο και streaming υπηρεσιών. Η Apple, η οποία χρηματοδότησε το «Killers of the Flower Moon» αξίας 215 εκατομμυρίων δολαρίων, θα ήθελε να παραμείνει σε συνεργασία με τον Σκορτσέζε, αλλά η Sony λέγεται ότι είναι η επικρατέστερη για να χρηματοδοτήσει το έργο.

Επίσης, στον άμεσο ορίζοντα είναι μια συνεργασία του Σκορσέζε με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ για μια τηλεοπτική σειρά του «Cape Fear» για το Apple TV+. Οι δύο θρύλοι θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς, η οποία βασίζεται στις ταινίες της Universal του 1991 και του 1962. Ο Σκορσέζε σκηνοθέτησε το νουάρ θρίλερ του 1991, την παραγωγή του οποίου ανέλαβε η Amblin Entertainment του Σπίλμπεργκ.

