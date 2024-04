100 χρόνια μοναξιά στο Netflix: Προβολή της πρώτης σκηνής της νέας σειράς

Το σπουδαίο μυθιστόρημα του Νομπελίστα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες «100 χρόνια μοναξιάς» μεταφέρεται στη μικρή οθόνη, ύστερα από την πρωτοβουλία του Netflix και την εκτέλεση από την Κολομβιανή Λάουρα Μόρα (βραβείο Χρυσό Κοχύλι στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν το 2022) και τον Αργεντίνο Άλεξ Γκαρσία Λόπες. Η σειρά έκανε την πρώτη της εμφάνιση εχθές, Τετάρτη 17 Απριλίου, ημέρα συμπλήρωσης δέκα ετών από το θάνατο του συγγραφέα, όταν προβλήθηκε η πρώτη σκηνή της σειράς. «Στο φανταστικό χωριό Μακόντο, η οικογένεια Μπουενδία αντιμετωπίζει έναν αδύνατο έρωτα, το παρελθόν της και μια κατάρα που την καταδικάζει. Η σειρά που βασίζεται στο αριστούργημα του Μάρκες θα προβληθεί από το Netflix φέτος» ανέφερε η πλατφόρμα σε ανάρτησή της στο Χ.

Η σειρά έχει την έγκριση της οικογένειας Μαρκές, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί η μεταφορά του βιβλίου στην τηλεόραση από το 2019, χωρίς, όμως, να έχει γίνει ακόμα γνωστή η ημερομηνία της πρεμιέρας. «Σε αυτό το πρώτο πλάνο, η φωνή του Αουρελιάνο Μπαμπιλόνια που αποκρυπτογραφεί τα θρυλικά γραπτά του Μελκίαδες μας οδηγεί στο Μακόντο, με την εικόνα του συνταγματάρχη Αουρελιάνο Μπουενδία μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, να θυμάται εκείνο το μακρινό απόγευμα που ο πατέρας του τον είχε πάει να γνωρίσει τον πάγο», εξηγεί το Netflix. Πρόκειται για τα πιο φιλόδοξα οπτικοακουστικά σχέδια στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής, με τη συμμετοχή των καλύτερων καλλιτεχνών και τεχνικών από την Κολομβία και άλλες χώρες, ανέφερε η πλατφόρμα, ενώ πρόσθεσε πως τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν εξολοκλήρου στην Κολομβία.

Here’s the first look at One Hundred Years Of Solitude — the new series adapted from Gabriel García Márquez’s masterpiece novel.

In the mythical town of Macondo, the Buendía family confronts a curse, madness and impossible love. pic.twitter.com/n0WRsfh1hv

— Netflix (@netflix) April 17, 2024