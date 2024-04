Ντουμπάι βροχές – πλημμύρες: Χάος στο αεροδρόμιο, ποτάμια οι δρόμοι

Απελπισμένες οικογένειες σπεύδουν από χθες (16.04.2024) να εγκαταλείψουν το Ντουμπάι, καθώς η πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων πλήττεται από ένα απίστευτο κύμα κακοκαιρίας με κατακλυσμιαίες βροχές να έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες. Εικόνες από το εσωτερικό του αεροδρομίου – του πιο πολυσύχναστου στον κόσμο για διεθνή ταξίδια – δείχνουν επιβάτες να κοιμούνται στο πάτωμα, αφού δεκάδες πτήσεις καθηλώθηκαν μετά από τις καταρρακτώδες βροχές. Σύμφωνα με αναφορές, επιχειρήθηκε η απομάκρυνση επιβατών από τον τερματικό σταθμό, γιατί ήταν τόσο μεγάλος ο συνωστισμός στο εσωτερικό του αεροδρομίου, από τους εκατοντάδες ταξιδιώτες που θέλουν να ξεφύγουν από το χάος.

yes just like all my friends in crypto today, i am underwater. https://t.co/xd5jyIw1H8 — Jordan Welch (@jrdnwelch) April 16, 2024

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει σημάνει συναγερμός από τις σκηνές αποκάλυψης από τις πρωτοφανείς πλημμύρες όταν έπεσαν πάνω από 4,7ins βροχής πριν από τις 4 το απόγευμα – που αποτελούν τον τυπικό ετήσιο μέσο όρο. Οι δρόμοι γύρω από το αεροδρόμιο βυθίστηκαν ενώ εικόνες με πολυτελή οχήματα να «επιπλέουν» στο νερό είναι αποκαλυπτικές.Αυτόπτες μάρτυρες στο αεροδρόμιο δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν άδειες θέσεις στον χώρο αναμονής, καθώς οι απελπισμένοι ταξιδιώτες ταμπουρώθηκαν και προετοιμάστηκαν για μια μακρά νύχτα. Ο πιο πολυσύχναστος αεροπορικός κόμβος στον κόσμο επιβεβαίωσε τη διακοπή των αφίξεων γύρω στις 15.30 ώρα Ελλάδας, πριν ανακοινώσει τη “σταδιακή επανέναρξη” δύο ώρες αργότερα.

One of the Worst weather in UAE History! May Allah protect the Muslims in Dubai. pic.twitter.com/UjgGq34y1P — Ahmed (@ThisahmedR) April 17, 2024

Τρομακτικά βίντεο

Συνολικά 17 εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις ακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού και τρεις εκτράπηκαν, ανέφεραν τα αεροδρόμια του Ντουμπάι σε ανακοίνωσή τους. Η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι (DXB) διακόπηκε χθες για 25 λεπτά λόγω έντονης καταιγίδας, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του.

Dubai’s streets turned into rivers after heavy rains and flash floods. pic.twitter.com/Isktb7JXia — DW News (@dwnews) April 16, 2024

Σοκαριστικό βίντεο έδειξε πολλά αεροσκάφη να κόβουν μέσα από θολά νερά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, καθώς τα τεράστια αεροσκάφη έμοιαζαν να επιπλέουν μέσα στο νερό, σε πλάνα που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έξω από τα τείχη του αεροδρομίου, πλάνα από όσους παγιδεύτηκαν στις υγρές συνθήκες μοιράστηκαν βίντεο και εικόνες που θυμίζουν έναν αποκαλυπτικό κόσμο. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα έχουν αφεθεί να συγκεντρώνονται και να συσσωρεύονται καθώς παραμένουν βυθισμένα σε δρόμους που έχουν πλημμυρίσει σε μεγάλο βαθμό. Μια χούφτα γενναίων οδηγών που παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης έχουν εντοπιστεί να κάθονται στην οροφή τους και να περιμένουν διάσωση κάτω από τον μαύρο ουρανό. Οι βαθιές λίμνες νερού έχουν προσπεράσει δρόμους με πολυτελή οχήματα, τα οποία εθεάθησαν να επιπλέουν άσκοπα αφού οι οδηγοί τους προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Ένα απόσπασμα από τις σοκαριστικές σκηνές μοιράστηκε στο X νωρίς το πρωί της Τρίτης ο επιχειρηματίας και YouTuber, Jordan Welch ο οποίος παρέμεινε παγιδευμένος μέσα στη Rolls Royce του. “Η Rolls Royce μου πλημμύρισε και έχουμε κολλήσει στη μέση του δρόμου στο Ντουμπάι”, έγραψε σχετικά.

Heavy rains cause flash floods across Dubai pic.twitter.com/Jn8FoZCCvQ — PressTV Extra (@PresstvExtra) April 17, 2024

Ο διάσημος influencer Jordan κάνει live μετάδοση εγκλωβισμένος στην πλημμυρισμένη Rolls Royce του. «Τώρα είμαι κι εγώ κάτω από το νερό, όπως όλοι οι φίλοι μου στα κρυπτονομίσματα», λέει, χρησιμοποιώντας μια φράση που χρησιμοποιείται για όσους επενδυτές έχουν χάσει τα χρήματά τους. Σε άλλους δρόμους που τώρα έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, πανάκριβα muscle cars και υπερσύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι παρατημένα-οι ιδιοκτήτες τους έφυγαν με φουσκωτές βάρκες των σωστικών συνεργείων. Τα κύματα (!) του νερού φέρνουν πάνω τους έπιπλα που ο αέρας σήκωσε από μπαλκόνια πολυτελών διαμερισμάτων.