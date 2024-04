Κιάνου Ριβς σύντροφος: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση

Ο Κιάνου Ριβς έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Γκραντ, το Σαββατοκύριακο. Το ζευγάρι πόζαρε στο κόκκινο χαλί το Σάββατο 13 Απριλίου, καθώς παρευρέθηκε στο 2024 Museum of Contemporary Art Gala στο Λος Άντζελες. Κάποια στιγμή, ο 59χρονος ηθοποιός φίλησε την αγαπημένη του καθώς την κοιτούσε στοργικά με τα μάτια ανοιχτά. Η 54χρονη καλλιτέχνιδα κράτησε τα μάτια της κλειστά ενώ ανταπέδιδε το γλυκό φιλί. Εντός του γκαλά, ο Χολιγουντιανός σταρ και η 54χρονη εικαστικός συναναστράφηκαν τους καλεσμένους πριν καθίσουν στο τραπέζι τους. Το συγκεκριμένο μουσείο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα της Γκραντ, καθώς παρουσίασε εκεί την πρώτη της ατομική έκθεση το 2007. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019.

Ο Κιάνου Ριβς, αν και είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει έρθει αντιμέτωπος με δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του, δεν σταματάει να βοηθάει τους συνανθρώπους του. Ο γνωστός ηθοποιός αν και ανήκει στην Α list των πιο δημοφιλών του Χόλιγουντ, έχει αποδείξει τόσο με τη στάση ζωής του, όσο και με τις πράξεις του, πως παρά τη δόξα δεν θα σταματήσει να συνεισφέρει μέσα από φιλανθρωπίες. Στο παρελθόν, ο Κιάνου Ριβς αποφάσισε να δωρίσει το 70% του μισθού του από το The Matrix 4 στις έρευνες για να βρεθεί θεραπεία για τη λευχαιμία, ενώ παράλληλα ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό σωματείο στήριξης ανθρώπων με καρκίνο.

Αν μη τι άλλο οι προσωπικές τραγωδίες που έχει βιώσει στο παρελθόν, έχουν στιγματίσει και επηρεάσει τον ηθοποιό. Υπενθυμίζουμε πως το 1999 και ενώ η σύντροφός του, Jennifer Syme, περίμενε το πρώτο τους παιδί, η κόρη του γεννήθηκε νεκρή στους 8 μήνες κύησης, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2001, η Jennifer Syme σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

