Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: «Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε περισσότερες συγκρούσεις από οποιαδήποτε άλλη στιγμή»

Σχετικά με το έργο τους στο Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη (Clooney Foundation For Justice), μίλησαν η νομικός Αμάλ Κλούνεϊ και ο ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, στο Skoll World Forum 2024 στην Οξφόρδη. Το ίδρυμα στο οποίο συμπροεδρεύουν, παρέχει δωρεάν νομική υποστήριξη σε άτομα των οποίων έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως με παράνομες φυλακίσεις. Το παγκόσμιο φόρουμ πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 12 Απριλίου και έχει στόχο την προώθηση μετασχηματιστικής κοινωνικής αλλαγής συνδέοντας και υποστηρίζοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες και άλλους καινοτόμους σε κοινωνικά ζητήματα που μαζί προωθούν τολμηρές και δίκαιες λύσεις στα πιο πιεστικά προβλήματα του κόσμου.

Η Αμάλ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανέφεραν κάποιες από τις βασικές ενέργειες που έχουν κάνει μέσω του ιδρύματος και υπογράμμισαν αυτά που βλέπουν ως βασικά κοινωνικά προβλήματα στο σήμερα. «Νομίζω ότι μιλάω για τους δυο μας και για όλους στο ίδρυμα, όταν λέω ότι είμαστε τόσο αποφασισμένοι όσο ποτέ να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το έργο» ανέφερε η Αμάλ Κλούνεϊ στην ομιλία της λέγοντας πως έχουν περάσει πολλά χρόνια προσπαθώντας να εντοπίσουν εγκληματίες πολέμου και να συγκεντρώσουν στοιχεία ώστε να ξεκινήσει μία δίωξη. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε επίσης για το πώς είναι δυνατόν να ευαισθητοποιήσει κανείς τα ζητήματα μέσω της αφήγησης και αποκάλυψε ότι τον αποκαλούσαν «προδότη» όταν αποφάσισε να σταθεί ενάντια στην απόφαση των ΗΠΑ να διεξάγουν πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

The decision follows an appellate hearing during which CFJ’s @nachojovtis argued for the resumption of the investigation and the brave victims we represent were heard. pic.twitter.com/oyC0CJhJLK

Την άποψή της ότι επικρατεί πόλεμος εναντίον της αλήθειας ανέφερε η δικηγόρος στην ομιλία της. «Πιστεύω ότι υπάρχει πόλεμος εναντίον της αλήθειας, εκείνων που λένε την αλήθεια και των δημοσιογράφων», ανέφερε στο κοινό συμπληρώνοντας πως πρέπει να «πολεμήσουμε εναντίον αυτού». Πρότεινε στους ανθρώπους που ενοχλούνται με την κατάσταση του κόσμου και τα ανθρώπινα δικαιώματα να αξιοποιήσουν αυτό το συναίσθημα και να δραστηριοποιηθούν. «Κάντε τον ενεργό θυμό», συνέστησε. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ προειδοποίησε επίσης για άλλες τάσεις. «Είμαστε σε μια εποχή όπου οι χώρες, οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν το δικαστικό σώμα ως έναν τρόπο να ξεφύγουν από τα πράγματα που οι δικτάτορες συνήθιζαν να ξεφεύγουν», είπε στην εκδήλωση.

«Ζούμε μια εποχή που έχουμε περισσότερες βίαιες συγκρούσεις από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» είπε η Αμάλ Κλούνει απευθυνόμενη στο κοινό, αναφέροντας πως περισσότερες γυναίκες και παιδιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Συμπλήρωσε μάλιστα, πως σε πολλά μέρη του κόσμου γίνεται πόλεμος κατά των γυναικών και «οι γυναίκες εξακολουθούν να δίνουν τις πιο βασικές μάχες για τις ελευθερίες τους». Αναφερόμενη κυρίως στις παραβιάσεις των γυναικείων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, η Κλούνεϊ ανέφερε πως γίνονται ανατροπές σε πολλά πράγματα και στις ΗΠΑ, όπως στην Αριζόνα, που πρόσφατα επανέφερε νόμο του 1864 με τον οποίο καταργούνται όλες οι αμβλώσεις.

Are you angry about the situation around you? Are you angry when you see, read and hear about injustices and atrocities around you, then turn it into ACTIONABLE ANGER, says Anna Clooney at the Closing Plenary of Skoll World Forum. pic.twitter.com/gKVspJwtYo

