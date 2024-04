Shakira Coachella 2024: H ανακοίνωση που αιφνιδίασε τους φαν της

Το Coachella 2024 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Σακίρα, που έκανε μία εμφάνιση – έκπληξη για τους χιλιάδες επισκέπτες στο μουσικό φεστιβάλ. Η Κολομβιανή σταρ έκανε μια guest εμφάνιση κατά τη διάρκεια του set του DJ Bizarrap, για να ερμηνεύσει το νέο τους κομμάτι, «La Fuerte». Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, το σκηνικό στη σκηνή Sahara άλλαξε γράφοντας «Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour». Η Σακίρα δήλωσε για πρώτη φορά, ότι: «Επιτέλους, ξεκινάμε περιοδεία.

Ξεκινάμε από εδώ, τον Νοέμβριο σε αυτή την πόλη, δεν μπορώ να περιμένω. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα» σύμφωνα με το Sky News. Σχετική ανάρτηση έκανε και στο Instagram της, με φωτογραφία που ανέβασε από το φεστιβάλ. «Ανυπομονώ να επιστρέψω στη σκηνή, να διασκεδάσω και να γιορτάσω» έγραψε, μεταξύ άλλων. Η τελευταία περιοδεία της Σακίρα ήταν το 2018, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της «El Dorado».

Πριν από λίγο καιρό, η Σακίρα είχε ρωτηθεί σχετικά με τη μεγάλη επιστροφή της δισκογραφικά. Ως καλεσμένη στο talk show του Τζίμι Φάλον πέταξε τα «καρφιά» της στον πρώην σύντροφό της, Ζεράρ Πικέ. Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε, γιατί πέρασαν πάνω από 7 χρόνια, μέχρι να βγάλει νέο δίσκο, εκείνη απάντησε ότι ευθυνόταν «ο σύζυγος». «Έβγαζα τραγούδια εδώ κι εκεί, αλλά ήταν πολύ δύσκολο για μένα να φτιάξω ένα σύνολο δουλειάς. Ήταν λόγω συζύγου. Τώρα δεν έχω σύζυγο. Ναι, ο σύζυγος με τραβούσε προς τα κάτω. Τώρα είμαι ελεύθερη. Τώρα μπορώ πραγματικά να δουλέψω» απάντησε πιο συγκεκριμένα, η Σακίρα. Ο Πικέ αποφεύγει να αναφερθεί στην τραγουδίστρια.

🌍📣 Shakira | ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ World Tour ~ starting November 2024 in the U.S and visiting the rest of the world in 2025!

Go to https://t.co/7aKSxaY8zx and register now for more info coming next week! pic.twitter.com/5hjolzhGRh

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) April 13, 2024