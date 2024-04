Μέγκαν Μαρκλ: Αναστάτωση με το βίντεο του αδερφού της

Τα βρετανικά μέσα έχουν αναστατωθεί από ένα βίντεο του ετεροθαλή αδερφού της Μέγκαν Μαρκλ, στο YouTube, στο οποίο γελοιοποιεί τη δούκισσα του Σάσσεξ. Ο 57χρονος Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ φόρεσε μια περούκα και μια τιάρα στο 87λεπτο του βίντεο και πέρασε ένα μαξιλάρι κάτω από την μπλούζα του, για να μιμηθεί την Μέγκαν Μαρκλ την περίοδο της εγκυμοσύνης της. «Το όνομά μου είναι Me-again (εγώ πάλι)» ακούγεται να λέει ειρωνικά για την αδερφή του. «Απλώς επιδείκνυα το νέο καρούμπαλο που αγόρασα μεταχειρισμένο στο eBay από το Μοντεσίτο» συνέχισε. Όσο μιμείται την αδερφή του η στάση του είναι προσβλητική και επιθετική απέναντι στην δούκισσα.

Από τους πρώτους που αντέδρασαν με το παραπάνω βίντεο ήταν η βασιλική σχολιάστρια, Τζένη Μποντ, η οποία κατακεραύνωσε τον Τόμας Μαρκλ, λέγοντας στην Daily Mail: «Με το να έχει την ίδια της τη σάρκα και το αίμα της να ηγείται της επίθεσης εις βάρος της, πρέπει να είναι κάτι σαν την απόλυτη προδοσία για τη Μέγκαν». Η ίδια περιέγραψε ακόμη το υλικό ως «γκροτέσκο».

