Υπόθεση Τζον Γουέιν Μπόμπιτ: Ο ακρωτηριασμός του μορίου του από την σύζυγό του

Έχουν περάσει πάνω από τρεις δεκαετίες από την ημέρα ακρωτηριασμού του μορίου του Τζον Γουέιν Μπόμπιτ από τη σύζυγό του, Λορίνα. Ένα έγκλημα που έκανε το όνομά του γνωστό ανά την υφήλιο. Ο άντρας αναγκάστηκε να υποβληθεί και σε μία σειρά επεμβάσεων για τον ακρωτηριασμό όλων των δαχτύλων του ποδιού του, όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Sun. Ο 57χρονος πρώην πεζοναύτης έχει διαγνωστεί με τοξική περιφερική πολυνευροπάθεια, η οποία οφείλεται στη θητεία του τη δεκαετία του ’80 στη διαβόητη στρατιωτική βάση Camp Lejeune στη Βόρεια Καρολίνα, το νερό της οποίας ήταν εξαιρετικά μολυσμένο.

Η πάθηση του έχει προκαλέσει βλάβη στο περιφερικό νευρικό σύστημα, το οποίο στέλνει σήματα μεταξύ του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλων τμημάτων του σώματος. Σύμφωνα με τον Τζον, ο οποίος ζει σήμερα στη Φλόριντα, εκτός από τη νευρολογική πάθηση που αντιμετωπίζει υποφέρει και από οστεομυελίτιδα, μια φλεγμονή των οστών που οδηγεί σε έλκη και απαιτεί μεταμόσχευση δέρματος. Όπως εξήγησε ο ίδιος στη συνέντευξή του, ως αποτέλεσμα της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του αναγκάστηκε πολλές φορές να μπει στο χειρουργείο. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επέμβασής του το 2023, οι γιατροί ακρωτηρίασαν τα υπόλοιπα δάχτυλα των ποδιών του, γεγονός που τον καθιστά πλέον ανίκανο να εργαστεί.

John Wayne Bobbitt loses all his toes due to Camp Lejeune contaminated water 30 years after wife Lorena infamously cut off his penis: report https://t.co/h4iGJyph54 pic.twitter.com/8Pwgr07xzF

— New York Post (@nypost) April 13, 2024