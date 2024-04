Ιρανικά drone στο Ισραήλ: Φτηνά αλλά θανάσιμα 

Φτηνά αλλά θανάσιμα χαρακτηρίζονται τα drone Shahed που χρησιμοποίησε το Ιράν κατά του Ισραήλ, στη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το όνομα των οποίων σημαίνει «Μάρτυρας», μεταφέρουν μέχρι και 50 κιλά εκρηκτικών κιλών ενώ έχουν εμβέλεια που ξεπερνά τα 2.000 χιλιόμετρα, αρκετή για να φτάσουν στο Ισραήλ.

Analysis: The Shahed drone – Iran’s low-cost but deadly weapon of choice

The deadly long-range drone has become known as the “AK-47” of Tehran: cheap, mass produced and ready to be exported worldwide to conflict zones where the regime has a vested interest

