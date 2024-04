Ιράν επίθεση στο Ισραήλ: Πάνω από 300 drones και πύραυλοι εκτοξεύθηκαν, παγκόσμια ανησυχία

Δραματική κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, με την επίθεση με drones και πυραύλους του Ιράν -που κατερρίφθησαν όλοι- κατά του Ισραήλ. Με το Ιράν να έχει ανακοινώσει ότι η επίθεση θεωρείται λήξασα αλλά και να έχει προειδοποιήσει ότι σε επόμενο λάθος του Ισραήλ η απάντηση θα είναι πιο σκληρή, και το Τελ Αβίβ από την πλευρά του να δηλώνει ότι θα δώσει σκληρή απάντηση στο Ιράν, ο πλανήτης παρακολουθεί ανήσυχος τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με το ερώτημα όλων να είναι «Τι ακολουθεί;».

Ανάλυση Sky News για το τι ακολουθεί μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Το Sky News, ο απεσταλμένος του στις ΗΠΑ Μαρκ Στόουν επιχειρεί μια πρώτη ανάλυση των όσων δραματικών συνέβησαν τη νύχτα και προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό: «”Τι έπεται;” Είναι μια ερώτηση που έχει τεθεί με αγωνία πάρα πολλές φορές τους τελευταίους έξι μήνες. Και αναμφίβολα το ερώτημα αποτέλεσε το επίκεντρο της βραδινής τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του προέδρου Μπάιντεν και του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Η θεαματική επίθεση του Ιράν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά του Ισραήλ είναι πραγματικά πρωτοφανής.

Μια περιοχή που ήδη ταλανίζεται από τις επιθέσεις της Χαμάς και τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα συγκλονίζεται ξανά. Η αμερικανική ηγεσία και η επιρροή, που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα, υφίστανται ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Αυτή τη φορά όμως το ερώτημα για τον πρόεδρο Μπάιντεν είναι ο ολοκληρωτικός πόλεμος, ή όχι, στη Μέση Ανατολή. Είναι το σενάριο που φοβόταν περισσότερο από την 7η Οκτωβρίου.

Χωρίς αμφιβολία, αυτή η στιγμή είναι η πιο επικίνδυνη μέχρι σήμερα, με μεγάλη διαφορά. Μια άμεση επίθεση από το Ιράν, από ιρανικό έδαφος, εναντίον του Ισραήλ είναι μια κόκκινη γραμμή που έχει ξεπεραστεί στο Τελ Αβίβ. Το έναυσμα του Ιράν ήταν μια άλλη πρωτοφανής στιγμή και μια άλλη κόκκινη γραμμή που ξεπεράστηκε, την 1η Απριλίου, όταν ένας πύραυλος προσγειώθηκε στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό της Συρίας σκοτώνοντας 16 ανθρώπους. Η ισραηλινή αφορμή γι’ αυτό; Η κακόβουλη περιφερειακή συμπεριφορά του Ιράν, όπως θα έλεγαν. Μπορείτε να δείτε πώς εξελίσσεται αυτό. Αυτό εξηγεί τα βλοσυρά πρόσωπα του Αμερικανού προέδρου και των αξιωματούχων του στην αίθουσα εκτάκτων καταστάσεων του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ακόμα κι αν αναχαιτίστηκαν τόσα πολλά drones και πύραυλοι και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε σενάριο μαζικών απωλειών, οι Ισραηλινοί θα αισθάνονται βαθιά ευάλωτοι και η ισραηλινή κυβέρνηση μπορεί να αισθανθεί υποχρεωμένη να προβεί σε αντίποινα. Οι εντυπώσεις και η αποκατάσταση της αποτροπής μετράνε πολύ στη Μέση Ανατολή. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο το Ιράν αντεπιτέθηκε μετά την επίθεση στο προξενείο της Δαμασκού. Είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο το Ισραήλ μπορεί να μην είναι σε θέση να αγνοήσει το κύμα drones και πυραύλων της Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο. Ποτέ στην ιστορία του το Ισραήλ δεν αντιμετώπισε μια τέτοια αεροπορική επίθεση. Και φυσικά, στον Λευκό Οίκο τα γνωρίζουν όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Αλλά όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι η σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ έχει υποστεί σοβαρή πίεση από τη Γάζα.

More air defenses over Jerusalem pic.twitter.com/E0nJyZP6rs — Seth Frantzman (@sfrantzman) April 13, 2024

Η δοκιμασία του προέδρου Μπάιντεν τώρα είναι να ισορροπήσει τη δράση και την αντίδραση ενός έθνους που αντιμετωπίζει μια στιγμή που θα νιώθει, εσωτερικά, ότι είναι υπαρξιακή με τις συνέπειες ενός ολοκληρωτικού περιφερειακού πολέμου. Η βία των Εβραίων εποίκων στη Δυτική Όχθη, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ από το νότιο Λίβανο και η συνεχιζόμενη καταστροφή στη Γάζα κινδυνεύουν να επιδεινώσουν το χάος. Οι ενέργειες του Ιράν ήταν περισσότερες από ό,τι περίμενε κανείς. Μια άνευ προηγουμένου και εξαιρετικά επικίνδυνη επίθεση κατά του Ισραήλ. Ήταν μια ακραία προσπάθεια να αποκατασταθεί η αποτροπή. Αυτό λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Μόλις πριν από έξι μήνες, λίγες ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, έγραφε ότι “η περιοχή είναι πιο ήσυχη από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες… Έχουμε αποκλιμακώσει τις κρίσεις στη Γάζα & έχουμε αποκαταστήσει την άμεση διπλωματία…”. Ήταν θεαματικά παραπλανημένος».

Interceptions seen over Jerusalem earlier. pic.twitter.com/fIAwfYTIi3 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024

Βίντεο: Τα drones του Ιράν έφτασαν στο Ισραήλ -Καρέ καρέ οι αναχαιτίσεις από την αεράμυνα

Πάνω από τα εδάφη του Ισραήλ έφτασαν λίγο πριν από τις 02:00 (ώρα Ελλάδος) τα ιρανικά drones που εξαπέλυσε η Τεχεράνη, με την αεράμυνα να τα αναχαιτίζει. Οπως φαίνεται στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, η αεράμυνα του Ισραήλ αναχαιτίζει και καταρρίπτει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν. Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε το Sky News, μαχητικά των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ιορδανίας κατέρριψαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τα σύνορα Ιράκ-Συρίας. Ισραηλινός αξιωματούχος μίλησε νωρίτερα στο Στρατιωτικό Ραδιόφωνο του Ισραήλ και ανέφερε πως σχεδόν το σύνολό των drones που εκτόξευσε νωρίτερα το Ιράν καταρρίφθηκε.

Σμήνη drones από το Ιράν στο Ισραήλ

Νωρίτερα βίντεο κατέγραψαν σμήνη drones, τα οποία όπως αναφέρουν οι χρήστες στα social media εκτόξευσε η Τεχεράνη με στόχο το Ισραήλ. Τα δεκάδες drones που εξαπέλυσε το Ιράν το βράδυ του Σαββάτου προς τα Ισραηλινά εδάφη πέρασαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Ιορδανίας.

Cruise missiles were seen flying over eastern Iraq after Iran launched attacks on Israel in apparent retaliation for an Israeli strike on its Damascus consulate on April 1 pic.twitter.com/DXynSgSIeC — TRT World (@trtworld) April 13, 2024

ISRAEL – URGENTE. Cientos de misiles lanzados desde Irán están siendo interceptados por el domo de hierro de Israel. pic.twitter.com/XtbPClY6Yv — Liliana Franco (@lilianaf523) April 13, 2024

Ηδη στα social media έχουν αναρτηθεί βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία ωστόσο δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, από τις χώρες από τις οποίες πέρασαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία εκτόξευσε το Ιράν. Σημειώνεται πως οι Ισραηλινές δυνάμεις είχαν αναφέρει πως τα drones της Τεχεράνης κινούνται με σχετικά χαμηλές ταχύτητες, ενώ πετούν και σε σχετικά χαμηλό ύψος.

H επιστροφή των ισραηλινών F-35 μετά την υπεράσπιση του εναέριου χώρου του Ισραήλ

Watch the F-35I Adir fighter jets return to Nevatim Airbase after successfully protecting Israel’s airspace: pic.twitter.com/ap5gPLphPD — Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024

H πρώτη ανάρτηση Μπάιντεν μετά την επίθεση του Ιράν: Ακλόνητη η στήριξή μας προς το Ισραήλ

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από την στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ο Τζο Μπάιντεν λίγο πριν τις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Στην ανάρτησή του η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία από την αίθουσα διαχειρίσης κρίσεων του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν διαμηνύει ότι η στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ είναι «ακλόνητη». «Μόλις συναντήθηκα με την ομάδα εθνικής ασφαλείας για μια ενημέρωση σχετικά με την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στις απειλές από το Ιράν και τους συν αυτώ είναι ακλόνητη» γράφει ο Μπάιντεν στην ανάρτησή του.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx — President Biden (@POTUS) April 13, 2024

Καταδικάζει η Δύση την επίθεση του Ιράν

Ενώ ήταν σε εξέλιξη η προσπάθεια του Ισραήλ να αναχαιτίσει την επίθεση του Ιράν, ξεκίνησαν τα πρώτα μηνύματα της Δύσης να καταδικάσουν την επίθεση με τα εκατοντάδες drones. «Η ΕΕ καταδικάζει έντονα την απαράδεκτη ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ» τόνισε μέσω Χ ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ. Πρόσθεσε ότι «πρόκειται για άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια». Ο πρεσβευτής της Γερμανίας στο Ισραήλ, ο Στέφεν Ζάιμπερτ, παρότρυνε όλους τους συμπατριώτες του στη χώρα να υπακούσουν στις οδηγίες των ισραηλινών αρχών και να παραμείνουν ασφαλείς. «Απευθείας επίθεση άνευ προηγουμένου: ιρανικά drones πλησιάζουν το Ισραήλ και μπορεί να έρχονται κι άλλα», τόνισε ο κ. Ζάιμπερτ —ο άλλοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος— μέσω X (του πρώην Twitter), καλώντας όλους τους Γερμανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών ασφαλείας.

Mark my tweet this is just a beginning of the World war III WWIII this is not a joke Hezbollah Houthis Iraq and Iran everyone is Attacking the Israelis Iron Dome isn’t capable of stopping mass drones #Iranian #IranvsIsrael pic.twitter.com/7h3V6iwcFo — Faisal Afzal (@FysalAfzal) April 13, 2024

Η Γαλλία «καταδικάζει», από την πλευρά της, την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, η οποία τόνισε πως επιδεινώνει την αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. Η Βρετανία, τόνισε ο πρωθυπουργός της Ρίσι Σούνακ, επίσης καταδικάζει την «επικίνδυνη» επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη και θα συνεχίσει να «προασπίζει την ασφάλεια του Ισραήλ». «Στο πλάι των συμμάχων μας, εργαζόμαστε επειγόντως για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση για να αποτρέψουμε κλιμάκωση. Κανείς δεν θέλει να δει νέο λουτρό αίματος», τόνισε ο κ. Σούνακ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του. Η Ιταλία παρακολουθεί «με προσοχή και ανησυχία» την κατάσταση, τόνισε μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Συνομίλησα με την πρόεδρο του (υπουργικού) συμβουλίου (σ.σ. την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι) και τον υπουργό Άμυνας (Γκουίντο Κροσέτο), η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε σενάριο», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας. Στην πρώτη του ανακοίνωση προχώρησε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος λίγο αφότου έγινε γνωστό πως τo Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με drones προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το Ιράν έχει αρχίσει αεροπορική επίθεση κατά του Ισραήλ. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώνεται, όπως σημειώνεται, τακτικά για την κατάσταση.

Some Israeli Sources are reporting that Nevatim Airbase in the Negev Desert of Southern Israel has been Struck by at least 7 Medium-Range Ballistic Missiles launched by Iran. pic.twitter.com/OXAYS6I2sY — OSINTdefender (@sentdefender) April 13, 2024

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναδιατύπωσαν νωρίτερα προς το Ισραήλ την «ακλόνητη δέσμευσή τους» μετά την κατάληψη από το Ιράν φορτηγού πλοίου, το οποίο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, συνδέεται με το Ισραήλ, σε ένα πλαίσιο κλιμάκωσης της έντασης στην Μέση Ανατολή, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν. «Σήμερα το πρωί συνομίλησα με τον ισραηλινό ομόλογό μου (…) για τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή», έγραψε στο Χ ο Τζέικ Σάλιβαν. Κατά την διάρκεια του τηλεφωνήματος αυτού, επανέλαβα την ακλόνητη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια του Ισραήλ».

Israel’s Ramon Airport in the Negev desert appears to have been hit by an Iranian strike, footage shows pic.twitter.com/hFU4AcR2ZP — TRT World (@trtworld) April 14, 2024

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ – Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Αναχαιτίσαμε, απωθήσαμε, μαζί θα κερδίσουμε

Ένα σύντομο μήνυμα ανήρτησε στο Χ το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά την επίθεση του Ιράν στη χώρα του. «Αναχαιτίσαμε, απωθήσαμε, μαζί θα κερδίσουμε» έγραψε στο μήνυμά του ο κ. Νετανίαχου αναφερόμενος τόσο στην αποτελεσματική αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν με περισσότερους από 300 drone και πυραύλους όσο και στην προοπτική της απάντησης του Τελ Αβίβ. Τα πρώτα λεπτα μετά την έναρξη της επίθεσης του Ιράν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε απευθύνει διάγγελμα στον ισραηλινό λαό λέγοντας «Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, ο IDF είναι ισχυρός, ο λαός του Ισραήλ είναι ισχυρός». «Μαζί θα σταθούμε και με τη βοήθεια του Θεού – μαζί θα νικήσουμε όλους τους εχθρούς μας» είχε αναφέρει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.