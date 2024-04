Ιράν – Ισραήλ επίθεση: Αναχαίτιση πυραύλου έξω από την ατμόσφαιρα της Γης

Κάμερα κατέγραψε μια αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου του Ιράν, που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, έξω από την ατμόσφαιρα.

Η αναχαίτιση φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε πιθανότατα από το ισραηλινό σύστημα Arrow 3.

Footage of an Israeli ABM (likely Arrow 2 or 3) achieving an exoatmospheric (space) kill on an Iranian ballistic missile somewhere east of Israel tonight. pic.twitter.com/jKihty4GR0

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 14, 2024