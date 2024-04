Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν πλοίο: Κυκλοφορεί βίντεο – ντοκουμέντο με το συμβάν

Βίντεο που έχει το Associated Press δείχνει κομάντος να επιτίθενται με ελικόπτερο σε πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, μια επίθεση που αξιωματούχος της άμυνας της Μέσης Ανατολής απέδωσε στο Ιράν εν μέσω ευρύτερων εντάσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Δύσης. Το εμπλεκόμενο πλοίο είναι πιθανότατα το MSC Aries με πορτογαλική σημαία, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συνδέεται με την εταιρεία Zodiac Maritime με έδρα το Λονδίνο. Η Zodiac Maritime αποτελεί μέρος του ομίλου Zodiac του ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Eyal Ofer. Η Zodiac αρνήθηκε να σχολιάσει και παρέπεμψε τις ερωτήσεις στην MSC, η οποία δεν απάντησε. Το βίντεο δείχνει την επίθεση που είχε αναφερθεί νωρίτερα από τη βρετανική στρατιωτική ναυτιλιακή υπηρεσία (UKMTO -UK Maritime Trade Operations). Περιέγραφε το σκάφος ως “καταληφθέν από τις περιφερειακές αρχές” στον Κόλπο του Ομάν, στα ανοικτά της λιμενικής πόλης Φουτζέιρα των Εμιράτων, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Σε αυτό, οι κομάντος κατεβαίνουν με σχοινί πάνω σε μια στοίβα κοντέινερ που βρίσκονται στο κατάστρωμα του πλοίου.

Ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου ακούγεται να λέει: “Μην βγείτε έξω”. Στη συνέχεια λέει στους συναδέλφους του να πάνε στη γέφυρα του πλοίου, καθώς περισσότεροι κομάντος κατεβαίνουν στο κατάστρωμα. Ένας καταδρομέας φαίνεται να γονατίζει πάνω από τους άλλους για να τους παρέχει πιθανή κάλυψη με πυρά. Αν και το AP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το βίντεο, αυτό αντιστοιχεί σε γνωστές λεπτομέρειες της επιβίβασης και το ελικόπτερο που εμπλέκεται φαίνεται να είναι αυτό που χρησιμοποιείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, η οποία έχει πραγματοποιήσει και άλλες επιδρομές σε πλοία στο παρελθόν. H κατάληψη του πλοίου έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν βρίσκονται στο «κόκκινο» καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται για χτύπημα – απάντηση μετά την ισραηλινή επίθεση στην πρεσβεία της στη Δαμασκό στην οποία είχαν σκοτωθεί Ιρανοί.

