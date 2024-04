Iσραήλ – ΗΠΑ: Σε ετοιμότητα για την απάντηση του Ιράν

Την απάντηση του Ιράν περιμένουν εντός της εβδομάδας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για το πλήγμα από ισραηλινό βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό τη Δευτέρα 1η Απριλίου, από το οποίο σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης. Πηγές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν ότι η οποιαδήποτε απάντηση θα έρθει από ένοπλες, παραστρατιωτικές ομάδες που ελέγχονται από το Ιράν και εκτιμούν πως αυτό μπορεί να συμβεί και αυτή την εβδομάδα. Κάλεσαν, μάλιστα το Ισραήλ να βρίσκεται σε ετοιμότητα και ανακοίνωσαν πως και τα δύο κράτη βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, μετά τη δέσμευση του Ιράν πως θα απαντήσει στις δολοφονίες.

Οι δύο πηγές ανέφεραν ότι οι το Ιράν έχει απευθυνθεί σε ένοπλες ομάδες πιστές σε αυτό, ώστε να εξαπολύσουν μία μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίoν του Ισραήλ, κατά την οποία θα επιτεθούν ταυτόχρονα με πυραύλους και drones. Ανέφεραν, ωστόσο, πως υπάρχει ο φόβος να επιτεθούν στις αμερικανικές δυνάμεις της περιοχής λόγω του κινδύνου μίας ευρύτερης κλιμάκωσης που θα τους φέρει σε δύσκολη θέση ώστε να απαντήσουν. Όπως δήλωσαν στο CNN πως «η Τεχεράνη φοβάται μια μεγάλη κλιμάκωση και δεν θέλει να δώσει στην Ουάσιγκτον ή στους συμμάχους της μια δικαιολογία για να της επιτεθεί άμεσα».

