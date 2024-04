Χτύπημα Ισραήλ στη Συρία: Ποιος ήταν ο διοικητής των «Φρουρών της Επανάστασης»

Ένα ισραηλινό χτύπημα κατέστρεψε το κτίριο του ιρανικού προξενείου στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους. Ανάμεσά τους ήταν και το ηγετικό στέλεχος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Ρεζά Ζαχεντί. Ο Μοχάμαντ Ρεζά Ζαχεντί γνωστός και ως Χασάν Μαχνταβί (1944 – 2024) ήταν ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μεταξύ 2004 και 2007, ήταν διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), από το 2004 έως το 2005 ήταν επίσης διοικητής της βάσης Tharallah και από το 2015 έως το 2018 ήταν ο αναπληρωτής επιχειρήσεων της IRGC.

Ήταν ένας από τους μεσαίους διοικητές των IRGC κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ και διοικούσε την 44η Ταξιαρχία Qamar Bani Hashem. Το 2004, ήταν επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας του IRGC για σύντομο χρονικό διάστημα. Εργάστηκε στη δύναμη Quds από το 2007 έως το 2015 και ήταν ο διοικητής του Συριακού και Λιβανικού Σώματος.

Πριν από τέσσερα χρόνια γινοταν λόγος παντού για τη συμμετοχή των IRGC στην καταστολή των διαδηλωτών στους δρόμους στη Συρία. Αυτή η καταστολή πραγματοποιήθηκε από το ειδικό συριακό τμήμα των Φρουρών της Επανάστασης, γνωστό ως «Συριακή Φρουρά». Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, αυτό το κομμάτι των IRGC δεν ιδρύθηκε μετά τις τότε διαδηλώσεις στη Συρία, αλλά δραστηριοποιείται στη Συρία για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Πριν από την έναρξη των διαδηλώσεων σε αυτή τη χώρα, η Συριακή Επαναστατική Φρουρά θεωρούνταν στην πραγματικότητα το επιχειρησιακό αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στη Συρία και κοντά στο Ισραήλ και τον Λίβανο. Το πιο σημαντικό καθήκον της Συριακής Φρουράς ήταν η παροχή στρατιωτικής υποστήριξης, πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, τη Χαμάς, την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και την ομάδα με επικεφαλής τον Ahmad Gabriel, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

