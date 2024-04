Ρονάλντο αγκωνιά: Εκτός εαυτού ο Πορτογάλος

Εκτός εαυτού βρέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην ήττα της Αλ Νασρ με 2-1 από την Αλ Χιλάλ, η οποία με τη νίκη της αυτή προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας.

Όλα συνέβησαν στο 86ο λεπτό όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την ομάδα του να κυνηγά το σκορ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη επειδή χτύπησε με τον αγκώνα αντίπαλό του, ενώ μόλις είδε το χρώμα της κάρτας που τού έδειξε ο διαιτητής, σήκωσε το χέρι του προς εκείνον σαν να ήθελε να τον χτυπήσει!

🚨🚨| CRISTIANO RONALDO AFTER HE GOT SENT OFF!! pic.twitter.com/qKg9cfuwrK

— CentreGoals. (@centregoals) April 8, 2024