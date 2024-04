Μπακς – Νικς: Ακόμη μία ήττα των Ελαφιών (Βίντεο)

Με μία ακόμη ήττα για τους Μπακς από τους Νιου Γιορκ Νικς ολοκληρώθηκε η χθεσινή μάχη του ΝΒΑ με 109- 122 στο Fiserv Forum. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική ήττα των «Ελαφιών» και την έκτη στα τελευταία επτά ματς, με τη regular season να έχει μπει στην τελική ευθεία. Πλέον η «μάχη» παίζεται για τη δεύτερη θέση της Ανατολής, με τους Μπακς να διατηρούν το σκορ 47- 31, ενώ βλέπουν τους Μάτζικ (46-32), τους Νικς (46-32) και τους Καβαλίερς (46-33) να ακολουθούν απειλητικά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε δυναμικά μετά την απουσία του από τον αγώνα με τους Ράπτορς και σημείωσε 28 πόντους, 15 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

Παρόλο που Αντετοκούνμπο, Λίλαρντ και Μίντλετον ήταν διαθέσιμοι στον αγώνα, για μόλις τρίτη φορά στα τελευταία 29 ματς, ο Τζέιλεν Μπράνσον σμπαράλιασε κάθε αμυντικό σύστημα των γηπεδούχων και γέμισε τη στατιστική του με 43 πόντους (14/26 δίπ., 2/6 τρίπ., 9/11 βολ.), οκτώ ασίστ, έξι ριμπάουντ και μόλις ένα λάθος σε 39 λεπτά, υποχρεώνοντας τα «Ελάφια» στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα. Είχαν προηγηθεί εκείνες από τους Γουίζαρντς, τους Γκρίζλις και τους Ράπτορς για τους Μπακς που τρέχουν το μεγαλύτερο αρνητικό σερί τους στην κανονική περίοδο. Ο Κρις Μίντλετον αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο λόγω τραυματισμού του στο στόμα μετά από ακούσιο χτύπημα του Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο.

