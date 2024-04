Η τέλεια καρμπονάρα: Το βίντεο του ιταλικού οργανισμού Τουρισμού

Παγκόσμια Ημέρα Καρμπονάρας ήταν η χθεσινή, προς τιμήν ενός παγκοσμίως αγαπημένου ιταλικού πιάτου, για το οποίο κυκλοφορούν διαφορετικές ιστορίες προέλευσης, αλλά και πολλές …λάθος συνταγές. Μια από τις ιστορίες προέλευσης της διάσημης καρμπονάρας είναι ότι προήλθε από τους ανθρακωρύχους (carbonari) στα Απέννινα Όρη που την ετοίμαζαν με τα λίγα υλικά που είχαν μαζί τους. Υπήρχε ως πιάτο μόνο με τυρί και αυγό αλλά οι ταβερνιάρηδες άρχισαν να προσθέτουν παστό χοιρινό επειδή -υποτίθεται- το ζητούσαν οι Αμερικανοί στρατιώτες (συνηθισμένοι σε αυγά με μπέικον). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυθεντική ιταλική καρμπονάρα δεν περιέχει κρέμα γάλακτος, όπως συμβαίνει στην «ελληνική» της εκδοχή.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα καρμπονάρας ο επίσημος λογαριασμός ιταλικού τουρισμού δημοσίευσε την παραδοσιακή και αυθεντική συνταγή, η οποία περιλαμβάνει τυρί πεκορίνο, παντσέτα guanciale, αυγά, μαύρο πιπέρι. Τα ζυμαρικά ψήνονται σε μέτρια αλατισμένο βραστό νερό. Το guanciale τηγανίζεται για λίγο σε τηγάνι στο δικό του λίπος. Ένα μείγμα από ωμά αυγά (ή κρόκους), τριμμένο Pecorino romano και λίγη ποσότητα αλεσμένου μαύρου πιπεριού συνδυάζεται με τα ζεστά ζυμαρικά, αλλά μακριά από την άμεση φωτιά, για να αποφευχθεί το πήγμα το αυγό. Στη συνέχεια προστίθεται το τηγανισμένο guanciale και το μείγμα ανακατεύεται, δημιουργώντας μια πλούσια, κρεμώδη σάλτσα με κομμάτια κρέατος απλωμένα παντού.

Celebrate Carbonara Day rediscovering tradition’s flavours. 🍽️ Pecorino Romano DOP, crispy guanciale, golden yolks, and a hint of black pepper make a culinary icon of Roman and Italian cuisine worldwide. 🇮🇹 Buon appetito!

📹IG justhomemadefood#ilikeitaly #travelinitaly pic.twitter.com/VrUhPdiBKG

