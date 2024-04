Γιος ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο Μπόνι θα μπει στο Draft του 2024

Ο Μπρόνι Τζέιμς θα δηλώσει συμμετοχή στο επόμενο Draft του NBA, ψάχνοντας έτσι την πρώτη του ομάδα και φυσικά να δει αν θα συνυπάρξει με τον πατέρα του, ΛεΜπρόν. Ο Μπρόνι αγωνίζεται ως γκαρντ και είναι 19 ετών. Από το καλοκαίρι θα αρχίσει τα trials με ομάδες του NBA και θα κρίνει με βάση τις προτάσεις που θα έχει για τον ρόλο του σε ποια ομάδα θα καταλήξει.

USC freshman Bronny James is declaring for the 2024 NBA Draft. James, 19, also is entering NCAA transfer portal to maintain flexibility. The combo guard will work out for and visit NBA teams and make a draft decision based on evaluation. pic.twitter.com/azJgWNNqmQ

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 5, 2024