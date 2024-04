Πάμελα Άντερσον βιβλίο μαγειρικής: Η διάσημη ηθοποιός στρέφεται στην… κουζίνα

Η Πάμελα Άντερσον ανακοίνωσε ότι κυκλοφορεί βιβλίο μαγειρικής. Η διάσημη ηθοποιός εμπνεύστηκε από την οικογένειά της όπως λέει κι έγραψε ένα βιβλίο 228 σελίδων, που περιλαμβάνει «80 σπιτικές κι επηρεασμένες από τον κόσμο» συνταγές, με βάση τα φυτά. Επιπλέον, περιλαμβάνει συμβουλές για τον βιώσιμο σχεδιασμό, αλλά και την κηπουρική. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που κυκλοφορεί: «Το βιβλίο της δημιουργήθηκε αρχικά ως δώρο για το καλωσόρισμα των γιων και των συντρόφων της και αποτελούνταν από ένα κουτί με κάρτες με συνταγές, με τον τίτλο “I Love You”». Συνεχίζει αναφέροντας: «Αυτό το βιβλίο ήταν ένας κόπος που βγήκε μέσα από την καρδιά μου, που ξεχειλίζει στο σύμπαν, με όλα τα αγαπημένα μου πράγματα στη ζωή, με φαγητό και με παραξενιές. Εμπνευσμένο από τα ταξίδια μου, αλλά κυρίως από το νησί, στο οποίο μεγάλωσα, ένα τροπικό δάσος που αξίζει όλη τη δόξα».

Pamela Anderson Radiates in Makeup-Free Look for the Cover of Her New Cookbook I Love You (Exclusive) https://t.co/pKTKbqGyJj

— People (@people) April 3, 2024