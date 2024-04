Εξοπλιστικό πρόγραμμα Τουρκίας: Αποσύρεται από τη Συνθήκη για τις Συμβατικές Δυνάμεις Ευρώπης

Αποσύρεται από τη Συνθήκη για τις Συμβατικές Δυνάμεις στην Ευρώπη (CFE), η Τουρκία, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Παρασκευή 5 Απριλίου στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση πάρθηκε μετά από πρωτοβουλία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και θα ισχύσει από τις 8 Απριλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ύστερα από την αποχώρηση της Ρωσίας από τη Συνθήκη, η οποία επισημοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, «Η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, της οποίας η Συνθήκη Συμβατικών Δυνάμεων Ευρώπης (CFE) αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους, διαβρώνεται σταδιακά», επομένως κρίνεται αδύνατη η ουσιαστική εφαρμογή της Συνθήκης.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου υπογραμμίζεται, ωστόσο, η σημασία ύπαρξης τέτοιων συμφωνιών που θα ελέγχουν την ενίσχυση του συμβατικού εξοπλισμού των χωρών της Ευρώπης, καθώς «η επιστροφή στην πλήρη εφαρμογή των ρυθμίσεων για τον έλεγχο των εξοπλισμών, τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων είναι πιο σημαντική από ποτέ για τη διεθνή ασφάλεια». Επομένως, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τουρκία να ξανά συμμετέχει σε αυτή ή κάποια αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για τη διαφάνεια και την πρόβλεψη μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων. Για το διάστημα, όμως, που η Τουρκία κρίνει αναγκαίο, δεν υποχρεούται να ανακοινώνει την ενίσχυση του στρατιωτικού της εξοπλισμού.

