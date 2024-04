Αστυνομικοί χωρίς παντελόνια Γερμανία: Μια πρωτότυπη διαμαρτυρία ένστολων στην Βαυαρία

Έναν πρωτότυπο και ευφάνταστο τρόπο βρήκαν οι αστυνομικοί της Βαυαρίας στην Γερμανία, για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη στολών στο γερμανικό κρατίδιο. Σε ένα βίντεο που ανέβασαν στα social media του παραρτήματος της Γερμανικής Ένωσης Αστυνομικών (DPolG) στη Βαυαρία, φαίνονται δύο αστυνομικοί μέσα στο περιπολικό να συνομιλούν μεταξύ τους «Εσύ πόσο καιρό περιμένεις;». Αφού απαντούν «τέσσερις» και «έξι μήνες» στη συνέχεια βγαίνουν από το όχημα δίχως παντελόνι και κυκλοφορούν δημόσια με το εσώρουχό τους.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνει ο Γιούρκεν Κόενλαϊν, επικεφαλής της βαυαρικής DpolG, ο οποίος αστειεύεται πως η προηγούμενη σκηνή δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, αλλά ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η αστυνομία κι αποτελεί ασέβεια προς τους ένστολους του κρατιδίου. Ο ίδιος επισημαίνει πως το πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια και γίνεται όλο και χειρότερο, διότι ο χρόνος αναμονής για νέο εξοπλισμό διαρκεί πολλούς μήνες, χωρίς κάποια βασικά μέρη των στολών να είναι διαθέσιμα.

Police in Bavaria have dropped their pants in protest of long wait times for out-of-stock uniforms: pic.twitter.com/eehGacXcvU

— DW News (@dwnews) April 4, 2024