Μπιγιονσέ – Στίβι Γουόντερ: Viral η στιγμή της βράβευσης

Η Μπιγιονσέ είχε όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω της όταν ανέβηκε στη σκηνή των 2024 iHeartRadio Music Awards τη Δευτέρα 1η Απριλίου. Η 42χρονη σταρ παρέλαβε το πολυπόθητο βραβείο Innovator Award (βραβείο καινοτομίας) από τον θρυλικό μουσικό Στίβι Γουόντερ. Η τραγουδίστρια τιμήθηκε στον απόηχο της κυκλοφορίας του άλμπουμ της «Cowboy Carter», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Το νέο άλμπουμ της είναι σαν ένα είδος συνέχειας του άλμπουμ «Renaissance» που κατέκτησε τα charts. Το νέο πρότζεκτ της Μπιγιονσέ είναι και το ντεμπούτο της στην country μουσική.

Η απονομή των βραβείων, που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre στο κέντρο του Λος Άντζελες, τιμά τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που αναπαρήχθησαν περισσότερο στους σταθμούς iHeartRadio και στην εφαρμογή. Πριν ο Στίβι Γουόντερ δώσει το βραβείο στην Μπιγιονσέ και την καλέσει στη σκηνή, απαρίθμησε μερικά από τα προηγούμενα εμβληματικά επιτεύγματά της, όπως το «Lemonade» του 2016 – το οποίο συνοδεύτηκε από την ομώνυμη ταινία μεγάλου μήκους – και το κορυφαίο άλμπουμ «Renaissance» του 2022, μαζί με ένα LP σε συνεργασία με τον σύζυγό της Jay-Z, ένα soundtrack για τον Βασιλιά των Λιονταριών και δύο αναγνωρισμένες ταινίες συναυλιών.

BEYONCÉ ACCEPTS HER INNOVATOR AWARD FROM STEVIE WONDER pic.twitter.com/Rc0rlgoBsF

