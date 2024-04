Ροντρίγκο: Πιστός στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ροντρίγκο ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπιλμπάο σκοράροντας και τα δύο γκολ της ομάδας του. Η συνεισφορά ωστόσο, του Βραζιλιάνου επιθετικού τη φετινή σεζόν είναι μεγάλη, παίζοντας καθοριστικό τίτλο στην κούρσα τον μερένγκες για τον τίτλο. Με 15 γκολ και οκτώ ασίστ σε 42 ματς σε όλες τις διοργανώσεις ο 23χρονος έχει αποτελέσει πόλο έλξης κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο ίδιος ωστόσο έχει κάνει ξεκάθαρο σε όλους πως δεν σκοπεύει να αφήσει τη Ρεάλ, τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι, με το Cadena Ser να αναφέρει ότι έχει απορρίψει ήδη πέντε προτάσεις ομάδων κολοσσών της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ροντρίγκο είπε “όχι” στις Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Λίβερπουλ και Παρί και θα παραμείνει στη Μαδρίτη, όπου κι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

