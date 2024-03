Σίντνεϊ Σουίνι δάνειο: Η ηθοποιός κατάφερε εκείνο που ήθελε

Η Σίντνεϊ Σουίνι κατάφερε εκείνο που ήλπιζε ότι θα κάνει μια μέρα. Η ηθοποιός της σειράς «Euphoria» κατάφερε να βοηθήσει οικονομικά τη μητέρα της, εξοφλώντας το στεγαστικό της δάνειο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο «Who What Wear», η σταρ ανέφερε πως από μικρό παιδί είχε όνειρο να μπορεί κάποια στιγμή να βοηθήσει τους γονείς της. «Ως παιδί πάντα ονειρευόμουν να μπορώ να φροντίζω τους γονείς μου, οπότε το ότι μπορώ να το κάνω, είναι μεγάλο πράγμα για μένα», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Πρόσφατα εξόφλησα το στεγαστικό δάνειο της μαμάς μου», ενώ αποκάλυψε πως οι γονείς της είναι πλέον χωρισμένοι.

Ωστόσο, έχει καταφέρει να διατηρήσει μια πολύ καλή σχέση και με τους δύο, ενώ όπως λέει με τον καιρό, θέλει να φτιάξει πιο στενές σχέσεις με την υπόλοιπη οικογένειά της. «Προσπαθώ να ενσωματώσω την οικογένειά μου όσο το δυνατόν περισσότερο στη ζωή μου. Είτε μιλάω συνέχεια, με τα ξαδέρφια μου, είτε πηγαίνω στο πατρικό μου κάθε δεύτερη μέρα», ανέφερε. Εκτός από τη ζωή μακριά από την οικογένειά της, η Σίντνεϊ Σουίνι εξομολογήθηκε ότι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της καριέρας της είναι να μην έχει τους γονείς της μαζί, για να γιορτάσουν όλα τα επιτεύγματά της. «Η επιτυχία μου δεν ήρθε παρά μόνο στα 20 μου, οπότε οι γονείς μου δεν κατάφεραν να το βιώσουν μαζί μου», εξήγησε.

Actress Sydney Sweeney’s recent movie, “Anyone But You,” hit a milestone of more than $200 million at the box office. Now the 26-year-old is disclosing how she’s using her financial success to pay back to the people she owes it to the most — her parents.https://t.co/xgzdHTFBnL

— Entrepreneur (@Entrepreneur) March 30, 2024