Doja Cat Instagram: H απάντηση στα αρνητικά σχόλια

Η Doja Cat δέχτηκε αρνητικά σχόλια από το κοινό για τα φυσικά της μαλλιά, σε ένα live που έκανε στα social media. Η ράπερ εμφανίστηκε με το φυσικό της κόκκινο μαλλί, όμως η εικόνα της δεν φάνηκε να γοητεύει τους θαυμαστές της. Ενώ έκανε live στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ήρθε αντιμέτωπη με πολλά σχόλια που παρομοίαζαν τα μαλλιά της με «μαλλιά πρόβατου». «Βλέπω ένα μοτίβο. Βλέπω ένα σταθερό μοτίβο στα σχόλια που δέχομαι που λένε ότι τα μαλλιά μου μοιάζουν με ηβικές τρίχες, χαλί ή μαλλί προβάτου. Και δεν είναι ένα σχόλιο αυτό, είναι κακία», ακούγεται να λέει στο live.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Ας μεγαλώσουμε επιτέλους. Δεν μπορώ να σου πω τι να κάνεις, δεν είμαι γονιός σου. Δεν θέλω να πω πολλά». Δεν είναι ωστόσο, η πρώτη φορά που η Doja Cat δέχεται αρνητικά σχόλια για τα μαλλιά της. Η ράπερ φροντίζει να κάνει συχνά αλλαγές, οι οποίες καμιά φορά μπορούν να χαρακτηριστούν «εκκεντρικές», σοκάροντας έτσι το κοινό της.

Lady Gaga has liked a TikTok of Doja Cat addressing the negative comments about her hair! pic.twitter.com/sre6JwFJLn

— The Kittens Room (@TheKittensRoom) March 31, 2024