Ζαχάροβα: Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι το Ισλαμικό Κράτος μπορεί να έκανε την επίθεση

Έντονο προβληματισμό προκαλούν στις δυτικές ηγεσίες οι επίμονες δηλώσεις της Ρωσίας πως η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της βρίσκονται πίσω από την πολύνεκρη επίθεση σε συναυλιακό χώρο της Μόσχας την περασμένη Παρασκευή, κατά την οποία σκοτώθηκαν 140 άνθρωποι. Οι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικού Μαρίας Ζαχάροβα είναι ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο προτίθενται οι ρωσικές Αρχές να κινηθούν στην συγκεκριμένη υπόθεση. Ειδικότερα, η κα Ζαχάροβα δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψουμε» ότι το Ισλαμικό Κράτος θα είχε την δυνατότητα να πραγματοποιήσει την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών της Μόσχας.

Παράλληλα, Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης ότι το Ισλαμικό Κράτος ευθύνεται για την επίθεση, παρότι η ίδια η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη, υπονοώντας αντίθετα ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία είναι ευγνώμων για τις δηλώσεις συμπαράστασης και συμπάθειας που έλαβε απ’ όλο τον κόσμο, μετά την τρομοκρατική επίθεση της περασμένης Παρασκευής.

Putin has admitted that attack in Crocus hall has been committed by radical islamists, BUT anyway attempting to falsely blame Ukraine

Putin claims that the people behind islamic radicals, are the same who fighting Russia since 2014 with Ukrainian hands https://t.co/nmcR55ASOK pic.twitter.com/UkRoXUrayN

