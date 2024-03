Τζόκοβιτς προπονητής: Τίτλοι τέλους για τη συνεργασία με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του, μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς. Ο 36χρονος Σέρβος σούπερ σταρ του παγκόσμιου τένις, έχοντας τον Κροάτη στο πλευρό του έφτασε στο ρεκόρ των 12 Grand Slam τίτλων, αλλά η συνεργασία τους έφθασε στο τέλος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο «Νόλε» με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θυμάμαι τη στιγμή που προσκάλεσα τον Γκόραν να γίνει μέλος της ομάδας μου. Ήταν το 2018 και από τότε δεν φέραμε μόνο καλά σερβίς, αλλά γέλια, διασκέδαση, year-end No.1 στα ranking, επιτεύγματα-ρεκόρ, καθώς και 12 ακόμα Grand Slams (και μερικούς τελικούς) από τότε.

Ο Γκόραν κι εγώ αποφασίσαμε να σταματήσουμε να δουλεύουμε μαζί πριν από μερικές μέρες. Η χημεία μας στο court είχε σκαμπανεβάσματα, αλλά η φιλία μας ήταν πάντα σταθερή. Ευχαριστώ για όλα, φίλε μου. Σε αγαπώ», αναφέρει χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζουμε ότι πριν από λίγους μήνες ο Τζόκοβιτς είπε επίσημα ότι τελείωσε η συνεργασία του και με τους δύο του μάνατζερ, μετά από 13 χρόνια συνεργασίας.

Novak Djokovic has parted ways with his coach Goran Ivanisevic 💔

The pair had been working together since the summer of 2019. pic.twitter.com/mBkmRHK2IJ

— Eurosport (@eurosport) March 27, 2024