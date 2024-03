Ντάνι Άλβες αποφυλάκιση: Ελευθερος ο Βραζιλιάνος

Πέντε ημέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου της Βαρκελώνης που έκανε δεκτό το τέταρτο αίτημα του για αποφυλάκιση, ορίζοντας ως εγγύηση το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ο Ντάνι Άλβες κατάφερε να καταθέσει τα χρήματα και εδώ και λίγες να απολαμβάνει την ελευθερία του. Από τις 20 Ιανουαρίου 2023 όταν και είχε συλληφθεί μετά την καταγγελία νεαρής κοπέλας ότι τη βίασε στις τουαλέτες ενός κλαμπ της Βαρκελώνης, ο Άλβες ήταν κρατούμενος στις φυλακές Μπριανς 2 της Βαρκελώνης, όπου είδε τρεις φορές το αίτημα του για να αποφυλακιστεί να απορρίπτεται (γιατί θεωρούνταν ύποπτος φυγής και η Ισπανία δεν έχει υπογράψει συνθήκη έκδοσης με τη Βραζιλία) και παράλληλα το δικαστήριο που έγινε ενδιάμεσα να τον κρίνει ένοχο για την κατηγορία του βιασμού επιβάλλοντας κάθειρξη 4.5 ετών.

🚨🚨| Dani Alves has been released from prison after paying his €1M bond.pic.twitter.com/sH6udoTy8i

