Χάρι – Μέγκαν: Έμαθαν πως η Κέιτ έχει καρκίνο την ίδια στιγμή που το πληροφορήθηκε ολόκληρος ο πλανήτης

Ο Χάρι και η Μέγκαν μίλησαν προσωπικά με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ μετά την ανακοίνωση ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου μίλησαν ιδιωτικά με το ζευγάρι χθες το βράδυ. Δεν έχει γνωστό αν η επικοινωνία που είχαν ήταν τηλεφωνική, βιντεοκλήση ή κάποια μηνύματα υποστήριξης. Το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης δεν έχει γίνει γνωστό. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές ο Χάρι και η Μέγκαν έμαθαν για την κατάσταση της υγείας της Κέιτ την ίδια στιγμή που το έμαθε και ολόκληρος ο πλανήτης. Επιπλέον, πηγές δήλωσαν στη New York Post ότι το ζευγάρι δεν είχε την παραμικρή ιδέα για την ασθένεια της Κέιτ. Την επαφή μεταξύ των δύο αδελφών αποκάλυψε ο βασιλικός συντάκτης του ITV, Chris Ship.

Prince Harry and Meghan both contact William and Kate after finding out the Princess has been having treatment for cancer

