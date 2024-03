Λάθος στο μαιευτήριο: Για 70 χρόνια ο ένας ζούσε τη ζωή του άλλου

Ο Richard Beauvais, από την παράκτια πόλη Sechelt της Βρετανικής Κολομβίας, μεγάλωσε όλη του τη ζωή πιστεύοντας ότι ήταν ιθαγενής. Όμως το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε ότι είχε ένα μείγμα ουκρανικής, εβραϊκής και πολωνικής καταγωγής. Περίπου την ίδια εποχή και σχεδόν 2.400 χιλιόμετρα μακριά, η αδελφή του Eddy Ambrose από το Γουίνιπεγκ της Μανιτόμπα, η οποία μεγάλωσε σε ουκρανική οικογένεια, έκανε, επίσης, ένα τεστ DNA και ανακάλυψε ότι δεν είχε συγγένεια με τον Eddy.

Αντίθετα, ο Beauvais ήταν ο βιολογικός της αδελφός. Αυτό οδήγησε σε μια αποκάλυψη που άλλαξε τα πάντα. Ο Richard Beauvais και ο Eddy Ambrose γεννήθηκαν την ίδια ημέρα στο ίδιο νοσοκομείο της μικρής πόλης Arborg της Μανιτόμπα το 1955, αλλά ανταλλάχθηκαν στο μαιευτήριο και τους πήραν στο σπίτι οι βιολογικοί γονείς του άλλου.

Σχεδόν 70 χρόνια αργότερα, ο Beauvais και ο Ambrose έλαβαν μια επίσημη συγγνώμη αυτοπροσώπως από τον κυβερνήτη της Μανιτόμπα. «Θέλω σήμερα να ζητήσω μια συγγνώμη που έχει περάσει πολύς καιρός, για ενέργειες που έβλαψαν δύο παιδιά, δύο ομάδες γονέων και δύο οικογένειες πολλών γενεών», είπε ο κυβερνήτης στη Νομοθετική Συνέλευση της Μανιτόμπα. Στα πρώτα τους χρόνια, οι δυο τους είχαν ζήσει εντελώς διαφορετικές ζωές, είπε στο BBC ο δικηγόρος τους Bill Gange καθώς ο Beauvais μεγάλωσε με έναν αυτόχθονο λαό στον Καναδά ενώ ο Ambrose μεγάλωσε σε μια φάρμα στην αγροτική Μανιτόμπα, «με μια πολύ στοργική και πολύ υποστηρικτική ουκρανικής καταγωγής οικογένεια».

Η συγγνώμη είναι μια σημαντική παραδοχή «ότι έγινε ένα λάθος, το οποίο τους επηρέασε όλους», δήλωσε ο Gange, αναφερόμενος τόσο στον Beauvais όσο και στον Ambrose, καθώς και στις οικογένειές τους. «[Είναι] ο πρωθυπουργός… που λέει δυνατά και κατάμουτρα, ‘αυτό δεν έπρεπε να σας είχε συμβεί’, και νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική αναγνώριση» προσθέτει ο ίδιος.

The province of Manitoba has apologised to two men who were swapped at birth nearly 70 years ago. Richard Beauvais and Eddy Ambrose went home from a newly-opened rural hospital with the other’s parents after staff gave each of their families the wrong baby. pic.twitter.com/NBPGRZPHQI

