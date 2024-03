Κανάκης σύζυγος: Ευχές on air για τα γενέθλιά της

Μια ομολογουμένως ασυνήθιστη αναφορά έμελλε να κάνει ο Αντώνης Κανάκης, το βράδυ της Πέμπτης, μέσα από τον αέρα των Boomers στον ΑΝΤ1. Κι αυτό μιας και η 21η Μαρτίου για τον παρουσιαστή είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, όπως φρόντισε να μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό. Ειδικότερα, αυτή η μέρα είναι η γενέθλια της της συντρόφου του. Έτσι, αν και δεν το συνηθίζει, ο Αντώνης Κανάκης προχώρησε σε μια τρυφερή αφιέρωση από τον αέρα της ψυχαγωγικής του εκπομπής στο κανάλι του Αμαρουσίου.

«Το τραγούδι αυτό είναι παραγγελία και θέλω να το χαρίσω στο μεγάλο μου κορίτσι στο σπίτι που σήμερα έχει τα γενέθλιά της» τόνισε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής των Boomers απευθυνόμενος στους τηλεοπτικούς του συνεργάτες, Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση. «Μόνο σήμερα, 21 Μαρτίου, που μπαίνει η άνοιξη, μόνο μια τέτοια μέρα, ένα τέτοιο κορίτσι θα μπορούσε να έχει γενέθλια και της αρέσει αυτό το τραγούδι και της το χαρίζω με όλη μου την αγάπη. Χρόνια πολλά» πρόσθεσε ο Αντώνης Κανάκης, το βράδυ της Πέμπτης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η σπάνια αναφορά στη σύζυγό του

Ο Αντώνης Κανάκης σε παλιότερη συνέντευξή του έχει μιλήσει για τη σύζυγό του και τον τρόπο με τον οποίο τον στηρίζει: «Το θεωρώ πολύ σημαντικό και δεν εκθέτω τη γυναίκα μου. Όταν έχεις κάτι πολύτιμο, δεν το προστατεύεις; Η γυναίκα μου είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί, είναι καταπληκτική μητέρα. Είναι ένα πανέμορφο κορίτσι που δεν ασχολείται καθόλου με την ομορφιά της, είτε να την προβάλλει και δεν είχε ούτε έχει social media. Την εκτιμώ για πολλά πράγματα, με στηρίζει. Το πιο χρήσιμο συστατικό για εμένα είναι ότι αδιαφορεί για όλο αυτό, τις βλέπει τις εκπομπές αλλά δεν ασχολείται. Με κρατάει πιο γήινο αυτό στην οικογένειά μου», είχε πει.

Η ιστορία για τη γνωριμία με την Επιστήμη

«Έχουμε σκαρφιστεί μια ιστορία οι δύο μας, ότι γνωριστήκαμε στο Μέγαρο Μουσικής γιατί η πραγματικότητα είναι ότι γνωριστήκαμε σε ένα έντονο πάρτι. Είχε μια περιπέτεια, αλλά μου αρέσουν οι περιπέτειες, δεν ήταν συμβατικό. Τα παιδιά έχουν επηρεάσει θετικά την σχέση μας. Μας έχουν δέσει πολύ παραπάνω». Η σχέση του Κανάκη με την αγαπημένη του μετράει 9 χρόνια και η Επιστήμη με καταγωγή από την Καβάλα μετακόμισε στο σπίτι του Αντώνη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης για να είναι μαζί.

Μιλώντας για τον ρόλο που έπαιξε η απόκτηση των παιδιών στη ζωή του, ο Αντώνης είχε δηλώσει και στο παρελθόν:«Δεν είχα πρέπει. Όλα ήρθαν πολύ φυσικά στη ζωή μου. Άργησαν Δεν ξέρω αν άργησαν ίσως ήρθαν την ώρα που έπρεπε. Το άργησαν είναι κοινωνικά καθορισμένο. Τα παιδιά έχουν φέρει αυτή την αβίαστη χαρά, τη λάμψη στα μάτια μου, την αγνότητα. Είμαι τρισευτυχισμένος με τα παιδιά μου. Φέρνουν μαγικά συστατικά. Ομορφαίνουν τον κόσμο γύρω μας. Πιστεύω ότι έχεις πιο πολλά να μάθεις από τα παιδιά παρά να διδάξεις στα παιδιά. Αλλά σε πιάνει και μία θλίψη πώς ξεκινάμε από αυτό και καταλήγουμε στο τοξικό.

Το μοναδικό πράγμα που μπορείς να κάνεις για να αλλάξεις τον κόσμο είναι πρώτα να αλλάξεις τον εαυτό σου και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου με την ύπαρξή τους να βασίζεται στην αγάπη και στη χαρά και όχι στον φόβο! Δεν υπάρχει καλό και κακό για μένα, υπάρχει αγάπη και φόβος. Να υπάρχει ψυχολογική ισορροπία και υγεία. Τα παιδιά μού βγάζουν τον καλύτερο εαυτό μου. Δε συμβαίνει παντού σε όλους αυτό. Κάποιοι κάνουν παιδιά γιατί πρέπει, σαν κοινωνική επιταγή, και αυτό για μένα είναι τραγικό».

Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη φωτογραφία της συντρόφου του παρουσιαστή και όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Αντώνης Κανάκης ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ.

Η αφιέρωση στον γιο του

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στην έναρξη της εκπομπής, ο Αντώνης Κανάκης έκανε μια αναφορά στον γιο του Γιάννη, καθώς ο μικρός του ζήτησε να του αφιερώσει ένα τραγούδι. Αυτό δεν ήταν άλλο από το κομμάτι «I like to move it» το οποίο παιζόταν όταν ξεκίνησε η εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα». «Το τραγούδι είναι παραγγελιά από τον Τζονάρα μου! Γεια σου ρε Τζονάρα! Άλλα και για την Ευγενία και τον Στίβι και τον Τζέισον. Όλους. Η συμμορία μεγαλώνει. I like to move it, move it», είπε ο Αντώνης Κανάκης στην έναρξη του «Ράδιο Αρβύλα».

