Άφησαν την κόρη τους να λιώσει στον καναπέ: Η υπόθεση που σόκαρε τις ΗΠΑ

Το άψυχο σώμα της Λέισι Φλέτσερ ήταν «βυθισμένο» στον καναπέ του σπιτιού της για πάνω από μια δεκαετία. Οι γονείς της συνελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2022 και εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία. Η Σίλα και ο Κλέι Φλέτσερ, από τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, καταδικάστηκαν εχθές σε ποινή κάθειρξης 20 ετών. Η Λέισι Φλέτσερ, που είχε εμφανιστεί δημόσια για τελευταία φορά το 2002, όταν ήταν περίπου 16 ετών, ζύγιζε μόλις 43 κιλά όταν έφυγε από τη ζωή. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της υπόθεσης, δεν είχε κουνηθεί από τον καναπέ όπου βρέθηκε βυθισμένη για τουλάχιστον 12 χρόνια. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της άτυχης γυναίκας έκανε λόγο για μια σοκαριστική υπόθεση παραμέλησης που στοιχειώνει ακόμα το μυαλό του, δύο χρόνια μετά.

«Εξαιτίας της δουλειάς μου έχω δει μέσα στα χρόνια κάθε είδους θάνατο, αλλά δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβη στη Λέισι» είπε ο ιατροδικαστής, Έγουελ Μπίκαμ, σε συνέντευξή του στη New York Post τον περασμένο μήνα. «Σε κανέναν δεν αξίζει να υποφέρει με αυτόν τον τρόπο». Ο ίδιος πιστεύει ότι οι γονείς του κοριτσιού πρέπει να διέμεναν σε άλλον χώρο, αφού η μυρωδιά στο σπίτι ήταν απίστευτα φρικτή και δεν θα μπορούσαν να την αντέξουν. Οι περιγραφές που έδωσαν οι ειδικοί στα τοπικά ΜΜΕ σοκάρουν και αποκαλύπτουν τις εφιαλτικές συνθήκες διαβίωσης της κοπέλας πριν τον θάνατό της. Το σώμα της ήταν καλυμμένο με έλκη στις οποίες βρέθηκαν σκουλήκια, ενώ κόκκαλα προεξείχαν από το δέρμα της.

