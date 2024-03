Νικόλ Κίντμαν πατέρας: «Μόλις τον είδα στο φέρετρο, με έπιασε νευρικό γέλιο»

Η Νικόλ Κίντμαν είχε μια περίεργη αντίδραση, κατά τη διάρκεια της κηδείας του πατέρα της, την οποία και περιέγραψε σε νέα της συνέντευξη. Ο πατέρας της ηθοποιού έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ βρισκόταν στη Σιγκαπούρη. Όπως είπε στο νέο τεύχος του Elle η Νικόλ Κίντμαν, ήταν τόσο συντετριμμένη και θλιμμένη από τον θάνατο του πατέρα της, που δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά της, όταν πήγε στην κηδεία του. «Κυριολεκτικά, άρχισα να γελάω, γιατί ήμουν τόσο στενοχωρημένη και συντετριμμένη. Μόλις τον είδα στο φέρετρο, με έπιασε νευρικό γέλιο. Το σώμα κι η ψυχή μου δεν μπορούσαν να αντέξουν το βάρος. Ακόμα και σε άλλες στιγμές της ζωής μου, έχω γελάσει, ενώ θεωρούνταν ακατάλληλες. Χρειαζόμουν κάτι να με κρατήσει ζωντανή, αλλιώς ένιωθα ότι θα πέθαινα», εξήγησε.

Στην πορεία συμπλήρωσε «Είναι πολύς ο πόνος. Είμαι τυχερή που έχω μια δουλειά που μπορώ να εξερευνήσω συναισθήματα και τοπία, παράξενα, ασυνήθιστα, όμορφα και βαθιά. Έχω δεσμευτεί να εξετάζω τη ζωή, τι σημαίνει να είσαι ζωντανός και να νιώθεις». Τέλος, κατέληξε «Όλοι χάνουν τους γονείς τους κι είναι απαίσιο. Λυπάμαι που καταρρίπτω τα πάντα, αλλά την ίδια στιγμή προσπαθώ να πλοηγηθώ σε κάτι».

