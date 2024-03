Νέος Τζέιμς Μποντ: Το επικρατέστερο όνομα για τον 007

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ο 33χρονος διάσημος πρωταγωνιστής δεν έχει ακόμη αποδεχτεί επίσημα τον ρόλο, αλλά αν ευοδωθεί η συμφωνία θα είναι ο έβδομος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον θρυλικό μυστικό πράκτορα από το 1962 που ξεκίνησε η σειρά.

Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι ο Βρετανός ηθοποιός Ίντρις Έλμπα εξακολουθεί να είναι η νούμερο ένα επιλογή του κοινού για το ρόλο, παρά το γεγονός ότι είναι 51 ετών. Ωστόσο ο ίδιος έχει ήδη αποκλείσει τον εαυτό του από την υποψηφιότητα προκειμένου να επικεντρωθεί στο αστυνομικό δράμα «Luther». Σύμφωνα με τη Sun, ο πρωταγωνιστής των «Nocturnal Animals», «Nowhere Boy» και «Avengers: Age of Ultron», Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον φέρεται να έχει κατακτήσει τον πολυπόθητο ρόλο.

