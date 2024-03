Νίκη Πούτιν εκλογές 2024: Τα «σταλινικά» ποσοστά του 71χρονου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκέντρωσε το 87,97% των ψήφων στην εκλογική διαδικασία η οποία διεξήχθη στην Ρωσία με στόχο την ανανέωση της προεδρικής του θητείας για πέμπτη φορά, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα. Ο Πούτιν είναι ήδη ο μακροβιότερος πρόεδρος της χώρας, μετά τον Ιωσήφ Στάλιν, καθώς έχει ξεπεράσει και τον Μπρέζνιεφ. Οι εκλογές, διεξήχθησαν στον απόηχο του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι και στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν σε όλη τη Ρωσία, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχει φέρει τη διεθνή κοινότητα απέναντι στον Πούτιν, εδώ και δύο χρόνια. Και πάλι, ο Πούτιν κατόρθωσε να συγκεντρώσει… σταλινικά ποσοστά, καθώς το 87,97% που δίνουν οι αρχικές εκτιμήσεις δεν συναντάται πουθενά στις δημοκρατίες του δυτικού κόσμου.

Μίλησε για μεγάλα σχέδια εκφράζοντας βεβαιότητα ότι θα επιτύχουν και υποστήριξε ότι «η Ρωσία είναι υποστηρικτής των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την Ουκρανία», εκφράζοντας παράλληλα ευγνωμοσύνη προς τις Ένοπλες Δυνάμεις. «Οι εκλογές στη Ρωσία είναι δημοκρατικές, ενώ στην Αμερική χρησιμοποιούν την εξουσία για να επιτεθούν σε υποψήφιο», πρόσθεσε, ενώ κατά την ομιλία του, ήταν πλαισιωμένος από νεαρούς, τονίζοντας ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια ομάδα. «Οι Ρώσοι που χάλασαν ψηφοδέλτια θα αντιμετωπιστούν», προειδοποίησε τους οπαδούς της αντιπολίτευσης. Οι ρωσικές εκλογές ήταν «προφανώς όχι ελεύθερες ούτε δίκαιες καθώς ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε φυλακίσει τους αντιπάλους του και εμπόδισε άλλους υποψήφιους να αντιπαρατεθούν», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος λίγα λεπτά μετά την πρώτη ανακοίνωση της Μόσχας για το εκλογικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσε ότι η έκβαση των εκλογών «δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, έλαβε μέρος σε διαμαρτυρία εναντίον του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Βερολίνο. Υποστηρικτές του Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Αρκτικής τον περασμένο μήνα, κάλεσαν τους Ρώσους σε διαμαρτυρία. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία δεν κατέστη εφικτό να υπολογιστεί πόσοι από τα 114 εκατομμύρια ψηφοφόρων συμμετείχαν στις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης, εν μέσω δρακόντρειων μέτρων ασφαλείας και καταστολής. Τουλάχιστον 74 άτομα συνελήφθησαν την Κυριακή σε ολόκληρη τη Ρωσία. σύμφωνα με την OVD-Info.

Yulia Navalnaya, the widow of late opposition leader Alexei Navalny, joined the “Noon against Putin” protests as she queued to cast her ballot at the Russian embassy in Berlin. The protests took place outside voting stations in several countries, including Russia. pic.twitter.com/wcZ0SVeMIT

— DW News (@dwnews) March 17, 2024