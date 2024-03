Σκότωσαν αυτιστικό 15χρονο: «Θα σε πυροβολήσουμε»

Ο Ράιαν Γκέινερ, ένας 15χρονος Αφροαμερικανός, σκοτώθηκε το Σάββατο (09/03) το απόγευμα στην Απλ Βάλεϊ, μια κοινότητα βορειοανατολικά του Λος Άντζελες. Ο ανήλικος δέχθηκε πυροβολισμούς από τουλάχιστον έναν από τους αστυνομικούς της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο που έσπευσαν στο σπίτι του, αφού δέχθηκαν κλήση για μια κρίση ψυχικής υγείας, όπως τη χαρακτήρισε ο ΝτεΒιτ Λέισι, δικηγόρος της οικογένειας. Περισσότερη διαφάνεια από τις αρχές της Καλιφόρνιας, που ερευνούν το περιστατικό, ζητούν οι συγγενείς ενός αυτιστικού αγοριού και ο δικηγόρος της οικογένειας, σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις.

Το γραφείο του σερίφη έδωσε στη δημοσιότητα το τηλεφώνημα που έκανε μία από τις αδελφές του Ράιαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 ζητώντας βοήθεια. Σε αυτό ακούγονται στο βάθος φωνές, ενώ το κορίτσι που είχε πάρει τηλέφωνο λέει ότι ο αδελφός της χτυπά μία από τις αδελφές της και κρατά ένα κομμάτι γυαλί, το οποίο κάποια στιγμή έφερε και στον λαιμό του απειλώντας να το χρησιμοποιήσει.

SATURDAY – A San Bernardino county sheriff’s department deputy shot and killed Ryan Gainer, a 15-year-old boy who was holding a gardening tool

