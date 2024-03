Ferrari Όλι Μπέρμαν: Αυτή είναι η 21χρονη σύντροφος του πιτσιρικά σταρ

Ο Όλιβερ Μπέρμαν έγραψε ιστορία στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας στη Τζέντα όπου έκανε το ντεμπούτο του ως ο νεότερος οδηγός της Ferrari αλλά και ο νεότερος Βρετανός οδηγός στη Formula 1. Ο 18χρονος από το Έσεξ έχει χαρακτηριστεί ως «νέος Λεκλέρ» και έκανε μια εξαιρετική αρχή στο τιμόνι του μονοθέσιου της Ferrari καθώς τερμάτισε στην 7η θέση. Μάλιστα, τερμάτισε μπροστά από τον συμπατριώτη και επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λούις Χάμιλτον που τον συνεχάρη. Ο Όλι, όπως τον αποκαλούν, είχε κερδίσει την pole position στον αγώνα της F2 στο Jeddah Corniche Circuit όταν αντ’ αυτού επέλεξε να αντικαταστήσει τον Carlos Sainz αφού ο Ισπανός διαγνώστηκε με σκωληκοειδίτιδα. Η οικογένειά του ήταν εκεί για να τον στηρίξει και να τον επευφημήσει με τον πατέρα του Ντέιβιντ να τον αγκαλιάζει μετά τον αγώνα.

Ο Μπέρμαν θεωρείται μεγάλο ταλέντο και ανερχόμενο αστέρι της Scuderia, που θα πρωταγωνιστήσει σε μελλοντικούς αγώνες. Ασχολήθηκε με τα καρτ στα 8 του και κέρδισε το Βρετανικό Γκραν Πρι της Kartmasters και να γίνει ο βρετανός αντιπρωταθλητής στην κατηγορία των μαθητών, πριν μεταβεί από το επίπεδο των δόκιμων στο τζούνιορ επίπεδο το 2018. Η μετάβασή του από τα καρτ στα αυτοκίνητα ήρθε μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, όταν αγωνίστηκε στο γερμανικό και το ιταλικό πρωτάθλημα F4 και ήταν ο πρώτος οδηγός που κέρδισε τον τίτλο και στα δύο πρωταθλήματα το 2021, θριαμβεύοντας σε συνολικά 17 αγώνες. Η επιτυχία του Bearman τον οδήγησε στην ένταξή του στην Ακαδημία Οδηγών της Ferrari στα τέλη του 2021. Η μετακίνησή του στην ακαδημία στη Μόντενα, στη βόρεια Ιταλία, σήμαινε ότι εγκατέλειψε το King Edward VI Grammar School στο Chelmsford, αν και η μητέρα του ήταν αντίθεση.

What. A. Debut!! 😦 P7 after one practice session and Driver of the Day!!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/kvv14Aq3Bz

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 9, 2024