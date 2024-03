Όσκαρ 2024 Έμα Στόουν: Η συγκίνηση στη σκηνή και η αναφορά της στον Γιώργο Λάνθιμο

Η «μούσα» του Γιώργου Λάνθιμου, Έμα Στόουν, έκανε την έκπληξη στην 96η απονομή των Όσκαρ και ήταν αυτή που κέρδισε το βραβείο έναντι πολύ άλλων επίσης εξαιρετικών ηθοποιών. Γεμάτη συγκίνηση ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο για τον ρόλο της στο Poor Things. «Η φωνή μου είναι επίσης λίγο χαμένη – τέλος πάντων», είπε αρχικά η Έμα Στόουν στην ευχαριστήρια ομιλία της, αφού αναγνώρισε το «ατύχημα» που είχε με το φόρεμά της. «Τις προάλλες πανικοβλήθηκα, όπως μπορείτε να δείτε, συμβαίνει συχνά. Ότι ίσως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, και ο Γιώργος μου είπε: “Σε παρακαλώ, βγάλε τον εαυτό σου από αυτό”. Και είχε δίκιο, γιατί δεν αφορά εμένα. Πρόκειται για μια ομάδα που ενώθηκε για να κάνει κάτι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών της. Και αυτό είναι το καλύτερο μέρος στην παραγωγή ταινιών. Είμαστε όλοι μαζί».

«Είναι μεγάλη μου τιμή να το μοιράζομαι αυτό το βραβείο με κάθε μέλος του καστ, με κάθε μέλος του συνεργείου, με κάθε άτομο που έριξε την αγάπη του, τη φροντίδα του και τη λάμψη του στη δημιουργία αυτής της ταινίας», δήλωσε η Έμα Στόουν. «Ξέρω ότι πρέπει να κλείσω, αλλά θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου.Τη μαμά μου, τον αδελφό μου Σπένσερ, τον πατέρα μου, τον σύζυγό μου Ντέιβ, σας αγαπώ τόσο πολύ». «Και, το πιο σημαντικό, την κόρη μου, που θα γίνει τριών σε τρεις μέρες και έχει κάνει τη ζωή μας γεμάτη έντονα χρώματα», συνέχισε η σταρ, πριν παραθέσει τον στίχο της Τέιλορ Σουίφτ «σ’ αγαπώ πιο πολύ απ’ όλο τον ουρανό, κορίτσι μου». Το τραγούδι της Σουίφτ «Bigger Than the Whole Sky» είναι από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ της Midnights.

Η περσινή νικήτρια, Μισέλ Γεό, ανακοίνωσε ότι το Όσκαρ Ά’ γυναικείου ρόλου πηγαίνει στην Έμμα Στόουν. Εκείνη τη στιγμή, η πρωταγωνίστρια του Poor Things και μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, σηκώθηκε να παραλάβει το βραβείο της. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, κατάλαβε ότι δεν πήγαινε καλά με το φόρεμά της, το οποίο μάλλον είχε σκιστεί στην πλάτη.

Emma Stone on her dress malfunction at the #Oscars: “They sewed me back in! I genuinely do think I busted it during ‘I’m Just Ken.’ I was so amazed by Ryan [Gosling] and what he was doing, and that number just blew my mind.” https://t.co/821VfR3G7u pic.twitter.com/Tkn4gKWxq0

