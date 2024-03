Νικολίνα My Style Rocks, τρανς: “Είμαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο λάθος σώμα”

Coming out ως τρανς γυναίκα έκανε η 20χρονη παίκτρια του ριάλιτι μόδας My Style Rocks, Νικολίνα Νικολούζου, στο σημερινό επεισόδιο. Συγκεκριμένα, η Νικολίνα όπως και οι υπόλοιπες παίκτριες του διαγωνισμού κλήθηκαν σήμερα, Δευτέρα (11/3), να φέρουν ένα look εμπνευσμένο από την παιδική τους ηλικία. Όπως περιέγραψε στην αρχή του επεισοδίου η παρουσιάστρια, Κατερίνα Καραβάτου, η εβδομάδα έχει θεματική My Younger Style Rocks και τα κορίτσια θα πρέπει να παρουσιάσουν στους κριτές και τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες ένα εξελιγμένο look, βασισμένο σε μια παιδική τους φωτογραφία. Αυτή ήταν και η αφορμή να προχωρήσει η 20χρονη Νικολίνα στην εν λόγω αποκάλυψη, την ώρα που παρουσίαζε το look της.

Το μήνυμα της Νικολίνας

“Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Αγαπητοί τηλεθεατές θέλω να σας πω μια ιστορία που ξεκινάει από όταν ήμουν 11 ετών. Δεν ήμουν πάντα το άτομο που βλέπετε μπροστά σας. Είμαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο λάθος σώμα. Αυτό, δηλαδή, σημαίνει ότι είμαι μια διεμφυλική γυναίκα. Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε όταν ήμουν μόλις 11 ετών. Όταν μοιράστηκα αυτά τα συναισθήματα με τους γονείς μου και με τη στήριξή τους και με τη βοήθεια ειδικών, κατανόησα τον εαυτό μου και στα 12 μου ξεκίνησα ορμονοθεραπεία και τότε ξεκίνησε η διαδικασία της φυλομετάβασής μου.

Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τον αγώνα και την στήριξη των γονιών μου και της οικογένειάς μου και γι’ αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα και θέλω να τους πω ένα δημόσιο ευχαριστώ. Ο λόγος που το μοιράζομαι είναι επειδή έχω παλέψει πάρα πολλά χρόνια για να νιώσω 100% του εαυτού μου και αυτό δεν το άφησα ποτέ να με σταματήσει να διεκδικώ τα όνειρά μου. Έχω την ελπίδα ότι η ιστορία μου θα εμπνεύσει και άλλα άτομα τα οποία παλεύουν για την ταυτότητά τους, να διεκδικούν για τα όνειρά τους, να παλεύουν για τη θέση τους σε αυτόν τον κόσμο, να είναι fighters και να κυνηγούν τους στόχους τους. [..] Κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει από το να κάνω τη ζωή που μου αξίζει πραγματικότητα“, είπε απευθυνόμενη στο τηλεοπτικό κοινό.

Η παίκτρια χειροκροτήθηκε από τις συμπαίκτριές της αλλά και από τους κριτές και την παρουσιάστρια, οι οποίοι εμφανώς συγκινημένοι την επαίνεσαν για τη θαρραλέα της απόφαση να μιλήσει δημοσίως για την ταυτότητά της και να εμπνεύσει και άλλα τρανς άτομα να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς φόβο.

“Νιώθω ότι στη ζωή μου έχω κερδίσει το λαχείο με την οικογένεια που έχω, και επειδή έχω σταθεί πάρα πολύ προνομιούχα με την αγάπη που έχω δεχτεί και τη στήριξη που δέχομαι μέχρι και σήμερα, ένιωθα ότι το οφείλω σε κορίτσια σαν εμένα να δείξω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, γιατί δεν είναι κάτι που ντρέπομαι, ούτε έρχομαι εδώ για να αποδείξω κάτι για τη θηλυκότητά μου. Όχι, έρχομαι εδώ για να δείτε τις ικανότητές μου ως άνθρωπος”, σημείωσε.

Κουδουνάρης: “Είμαι θαυμαστής σου”

“Έχει λάμψει το πρόσωπό σου από υπερηφάνεια. Το λατρεύω αυτό που συμβαίνει. Έχω χαρεί που επέλεξα να είμαι φέτος σε ένα πρόγραμμα που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα. [..] Ξεχνάω ώρες ώρες ότι είσαι 20 χρονών και έχω μάθει πως η μαμά σου σε πηγαίνει και σε φέρνει. Τους λατρεύω τους γονείς σου και θέλω να τους γνωρίσω τους γονείς σου. Αυτοί οι άνθρωποι σε έχουν στηρίξει και σε έχουν αγκαλιάσει, όπως και εμείς εδώ σήμερα”, ανέφερε μεταξύ άλλων η Έβελυν Καζαντζόγλου, η οποία της έβαλε 5.

“Έχουμε ρίξει πολύ αγώνα με πάρα πολύ κόσμο από πάρα πολύ μικρή ηλικία και ποτέ δεν με απογοήτευσαν” απάντησε η Νικολίνα. “Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είμαι θαυμαστής σου. Έκανες κάτι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα πρώτα για σένα και μετά για τόσα πολλά παιδιά και τόσες πολλές ψυχές που παλεύουν να βρουν τον εαυτό τους και εύχονται να τους αγκαλιάσει το περιβάλλον τους“ τόνισε ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο οποίος της έβαλε 4. “Είσαι τέχνη. Με συγκίνησες για αυτό που είσαι σήμερα. Απαγγέλεις ένα ποίημα, το ποίημα είσαι εσύ, συγχαρητήρια για όλα”, είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

Νικολίνα Νικολούζου, το βιογραφικό της

Η Νικολίνα Νικολούζου είναι σπουδάστρια. Μεγάλωσε σε μία οικογένεια που αγαπούσε και αγαπάει τη μόδα. Η γιαγιά της ήταν μοδίστρα και θυμάται μικρή να τρέχει στα υφάσματά της και να προσπαθεί να ράψει, ενώ διοργάνωνε επιδείξεις μόδας με τις κούκλες της! Αποκαλεί τον εαυτό της “κορίτσι των τάσεων” γι’ αυτό και δεν θα έλεγε ότι έχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ καθώς επηρεάζεται από τη μόδα της εποχής.

Ένας τίτλος που θεωρεί πως της ταιριάζει είναι αυτός της “edgy κοκέτας”, αφού υπάρχουν στιγμές που θέλει να είναι εκκεντρική αλλά και άλλες που της ταιριάζει κάτι πιο minimal. Περιγράφει τον εαυτό της ως “bubbly”, ένα άτομο δηλαδή που φέρνει χαρά στους γύρω του, με πολύ χιούμορ. Δηλώνει shopaholic και είναι αποφασισμένη να ξεχωρίσει αλλά και να περάσει ένα πολύ δυνατό προσωπικό μήνυμα.