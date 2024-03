Πάμελα Άντερσον μακιγιάζ: Γιατί στο εξής θα ποζάρει μόνο φυσική

Η Πάμελα Άντερσον έδωσε συνέντευξη και μίλησε για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισίου, όπου εμφανίστηκε χωρίς καθόλου μακιγιάζ. Η σταρ φωτογραφήθηκε για το τεύχος 24 του περιοδικού «CR Fashion Book» κι επέλεξε για ακόμα μια φορά, να ποζάρει τελείως φυσική.Μίλησε επίσης, για την απόφασή της αυτή να μη φορά πια μακιγιάζ. «Νομίζω ότι το κάνω για μένα. Σκέφτηκα “μπορώ να βγω από την πόρτα έτσι; Όπως είμαι τώρα;”. Και κατάλαβα ότι δεν πρέπει να αναρωτιέμαι. Δεν θέλω να μπω πια σε όλο αυτό το glam και να παίξω αυτό το παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, τόνισε: «Θέλω απλώς να ανατρέψω το σενάριο. Θέλω να προκαλέσω τη βιομηχανία ομορφιάς».

Εξήγησε επιπλέον, πως όταν ο μάνατζέρ της της τόνισε πως χρειάζεται να καλέσει μαζί της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι μια ομάδα, η οποία θα φροντίζει την εικόνα της, τότε πήρε την απόφασή της. «Τότε αποφάσισα να μην κάνω τίποτα. Να έχω απλά το φρέσκο μου πρόσωπο, χωρίς μακιγιάζ, χωρίς να προσποιούμαι, χωρίς τίποτα. Κι απλά ένιωσα τόσο ελεύθερη. Κανείς δεν με κοίταξε δεύτερη φορά. Ένιωθα τόσο ωραία», ανέφερε. «Σε αυτόν τον κλάδο, είναι σαν να περνάς τη μισή σου ζωή σε μια καρέκλα για μακιγιάζ. Έχω υπέροχους φίλους που ασχολούνται με την ομορφιά κι είναι πολύ σημαντικοί στον χώρο του θεάματος. Δεν θέλω όμως, να χάνω άλλο τον εαυτό μου».

Pamela Anderson, 56, goes makeup-free once more for gorgeous ‘CR Fashion Book’ spread https://t.co/TlkxUUeKWX pic.twitter.com/yfadpylWMU

— Page Six (@PageSix) March 7, 2024