Μεντβέντεφ για Μπάιντεν: Ανελέητη επίθεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ

«Όνειδος» για τις ΗΠΑ χαρακτήρισε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Μάλιστα, όπως σχολίασε ο ίδιος, ο Μπάιντεν δεν δικαιούται να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Ο Μπάιντεν ξεκίνησε χθες την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους με μια αναφορά σε ομιλία του Ρούσβελτ στο Κογκρέσο το 1941, στην οποία ο αείμνηστος πρόεδρος είχε πει ότι η ένωση αντιμετωπίζει ένα άνευ προηγουμένου σημείο καμπής στην ιστορία.

Επίσης ο Μπάιντεν κατηγόρησε τον ρεπουμπλικανό αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ ότι υποκλίνεται στη Ρωσία, ενώ μόλις δύο εβδομάδες και πλέον αφότου χαρακτήρισε τον Πούτιν «τρελό μπάσταρδο», είπε ότι έχει ένα μήνυμα για τον Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία: «Δεν θα εγκαταλείψουμε».

In the State of the Union address, Biden compared himself with Franklin Delano Roosevelt. That’s a so-so comparison. Obviously, not in his favour.

First, even though Roosevelt was an infirm man in a wheelchair, he raised America from the Depression; Biden, on the other hand, is…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 8, 2024