Αντσελότι κατηγορίες: Δηλώνει αθώος ο προπονητής

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι, έδειξε μια ήρεμη αντίδραση έναντι των κατηγοριών για φοροδιαφυγή ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ στα έσοδα από δικαιώματα εικόνας κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα το 2014 και το 2015. Σε επίσημη δήλωσή του την Τετάρτη, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός προπονητής είχε την ιδιότητα του φορολογούμενου κάτοικου της Ισπανίας κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου και υπέβαλε τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις στη χώρα αυτή, παρέληψε να δηλώσει τα έσοδα που είχε αποκτήσει μέσω των δικαιωμάτων εικόνας του, τα οποία ανερχόταν στα περίπου 4,2 εκατομμύρια ευρώ.

Έπειτα από αίτημα της εισαγγελίας για επιβολή φυλάκισης 4 ετών και εννέα μηνών για φοροδιαφυγή τα έτη 2014 και 2015, ο προπονητής διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι: «Αυτή είναι μια παλιά ιστορία που ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια. Έχω ήδη πληρώσει το πρόστιμο, τα λεφτά είναι ήδη στην εισαγγελία. Οι δικηγόροι μιλούν για να βρουν λύση. Είμαι πεπεισμένος ότι είμαι αθώος, ότι δεν ήμουν κάτοικος το 2015, έτσι νομίζουν. Για να δούμε τι δικαστής αποφασίζει».

Αναλυτικά, στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά την ισοπαλία 1-1 της Ρεάλ με τη Λειψία στον δεύτερο αγώνα των «16» του Champions League την Τετάρτη, ο Αντσελότι αναφέρει ότι: «Ελπίζω ότι μπορεί να λυθεί σύντομα και δεν έχω κανένα πρόβλημα και είμαι ήρεμος γι’ αυτό. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι ότι η ομάδα πρέπει να αποδώσει καλύτερα».

Ο εισαγγελέας κατηγόρησε, επίσης, τον Αντσελότι ότι προσποιήθηκε ότι μεταβιβάζει τα δικαιώματα εικόνας του σε οντότητες που δεν έχουν πραγματική δραστηριότητα εκτός Ισπανίας για να αποφύγει την πληρωμή φόρων. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο προπονητής κατηγορείται για μια τέτοια περίπτωση. Άλλωστε, ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι οι οικονομικοί του σύμβουλοι εκείνο το διάστημα τον είχαν καθοδηγήσει σε λανθασμένες, παράτυπες ενέργειες. Τότε είχε βρεθεί λύση, με τον Ιταλό να τακτοποιεί τις «οικονομικές απαιτήσεις» του ισπανικού κράτους.

Real Madrid head coach Carlo Ancelotti calls the tax fraud allegations against him as “an old story”. pic.twitter.com/zKAmZvIkN2

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 7, 2024