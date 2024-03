Κέιτ Μίντλετον νέα: Πρώτη εμφάνιση μετά την εγχείρηση στην κοιλιά

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά τη νοσηλεία της τον Ιανουάριο. Η Κέιτ Μίντλετον «πιάστηκε» από κάμερα τη Δευτέρα κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ, στα περίχωρα του Λονδίνου. Είναι η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας εθεάθη εδώ και μήνες. Η φωτογραφία δείχνει την πριγκίπισσα της Ουαλίας να κάθεται στη θέση του συνοδηγού σε όχημα που οδηγεί η μητέρα της, Κάρολ, ενώ φορά γυαλιά ηλίου. Τη φωτογραφία μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τον Δεκέμβριο. Το παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε στις 17 Ιανουαρίου ότι η Κέιτ Μίντλετον νοσηλευόταν για μια προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιά και δεν θα ήταν σε θέση να επανέλθει στα δημόσια καθήκοντα πριν από το Πάσχα. Από τότε, καθώς δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση για την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη η Μίντλετον, οι φήμες οργίασαν, ειδικά μετά την απουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ από το μνημόσυνο για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R

— Fox News (@FoxNews) March 4, 2024