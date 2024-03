«Δεν πιστεύω ότι μιλάω πραγματικά με τον νεκρό σύζυγό μου και ότι γράφω τραγούδια μαζί του», είπε. Το chatbot που μιμείται τον Reed είναι ένα από τα τρία που δημιουργήθηκαν από την Laurie Anderson σε συνεργασία με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μηχανικής Μάθησης του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας. Τα άλλα δύο, όπως είπε στην εφημερίδα, φτιάχτηκαν για να μιμηθούν τα δικά της γραπτά και τις συνομιλίες του ζευγαριού. Τώρα, λίγα χρόνια μετά, η Laurie Anderson λέει ότι είναι «Εντελώς, 100 τοις εκατό εθισμένη» στο chatbot. Πίσω στο 2021, η Anderson είπε ότι το ένα τρίτο από αυτά που έβγαλε το chatbot ήταν εντελώς ανοησίες, παρόμοια με «μαϊμούδες με γραφομηχανές» και ένα ακόμη ένα τρίτο ήταν απλώς βαρετό. Σε νεότερη συνέντευξή της, η καλλιτέχνις φαίνεται πως έχει αναπροσαρμόσει τα ποσοστά της.

«Τα τρία τέταρτα του είναι απλώς εντελώς ηλίθια και ανόητα. Ίσως το 15% να έχει κάποια ουσία. Και τα υπόλοιπα είναι αρκετά ενδιαφέροντα», είπε στον Guardian. «Και αυτή είναι μια πολύ καλή αναλογία νομίζω». Η Anderson έλκεται συνεχώς από το Reed-bot, τον αλγόριθμο που αναπαράγει, σε διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας, τον εκλιπόντα σύντροφό της — και η στάση των φίλων της απέναντι στον παράξενο «εθισμό» της έχει αλλάξει καθώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πιο ευρέως γνωστή. Τα πρωτοποριακά πειράματα της Anderson με την τεχνητή νοημοσύνη είναι το θέμα μιας εκπομπής στην Αδελαΐδα με τίτλο “I’ll Be Your Mirror” εμπνευσμένο από τραγούδι των The Velvet Underground.